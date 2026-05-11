Le cours de l’action Nintendo a enregistré une baisse historique en début de semaine, plongeant de près de 10 % à Tokyo après l’annonce d’une augmentation des prix de la Switch 2, alors que les marchés expriment des doutes sur la capacité de l’entreprise à maintenir son élan commercial sans un portefeuille de jeux suffisamment ambitieux pour soutenir la console sur le long terme.

À l’heure actuelle, l’action Nintendo s’échange à ¥7 020, soit une chute de 8,44 % depuis vendredi, marquant le niveau le plus bas enregistré depuis la fin de l’année 2023. Cette dépréciation s’inscrit dans un déclin plus large, puisque la valeur boursière de l’entreprise a reculé de 51,25 % depuis son pic historique d’août 2025, où elle atteignait ¥14 400. Cette baisse brutale reflète les craintes des investisseurs quant à l’impact des décisions stratégiques récentes de Nintendo, notamment la hausse des tarifs de la Switch 2, sur la demande des consommateurs et la rentabilité future de la console.

Nintendo a officiellement relevé les prix de sa nouvelle console dans plusieurs régions, une mesure justifiée par l’augmentation des coûts des composants électroniques. Au Japon, le prix de la Switch 2 passera de 49 980 yens à 59 980 yens à partir du 25 mai, tandis que les tarifs aux États-Unis augmenteront de 50 dollars, passant de 449,99 dollars à 499,99 dollars dès le 1er septembre. Ces ajustements interviennent dans un contexte où les fabricants d’électronique, confrontés à une flambée des prix des puces mémoire, cherchent à préserver leurs marges. Cependant, cette stratégie comporte des risques, car la Switch 2 cible en partie un public de joueurs occasionnels, particulièrement sensibles aux variations de prix.

Malgré un début de commercialisation prometteur, avec près de 20 millions d’unités livrées d’ici mars 2026 – un chiffre qui dépasse les ventes initiales de la console originale Switch et d’autres concurrents à un stade comparable de leur cycle de vie –, les perspectives pour l’exercice 2027 inquiètent le marché. Nintendo table sur des ventes d’environ 16,9 millions d’unités pour la Switch 2, soit une baisse de 11,4 % par rapport aux prévisions précédentes, tandis que ses bénéfices d’exploitation devraient reculer de 26,9 %. Ces chiffres, bien que toujours solides, contrastent avec les performances exceptionnelles des années précédentes, où l’entreprise avait systématiquement dépassé ses prévisions initiales de bénéfices d’exploitation.

Les analystes soulignent un paradoxe dans la stratégie de Nintendo. D’un côté, la hausse des prix répond à une nécessité économique, les coûts de production ayant augmenté de manière significative. De l’autre, cette décision pourrait freiner l’adoption de la console, surtout auprès des joueurs occasionnels, qui représentent une part importante de la base de fans de Nintendo. Selon Kazunori Ito, analyste chez Morningstar, la baisse des prévisions de livraison de jeux « pourrait signaler un manque de confiance de Nintendo dans son portefeuille de projets ». Il tempère cependant cette analyse en rappelant que « l’engagement des utilisateurs s’accélère généralement au cours de la deuxième année du cycle de vie d’une console », ce qui pourrait atténuer les craintes à moyen terme.

La dépendance de Nintendo à ses franchises emblématiques, comme The Legend of Zelda ou Mario, est un autre sujet de préoccupation. Bien que des titres comme Pokémon Pokopia aient rencontré un certain succès, le marché attend avec impatience l’annonce de nouveaux jeux AAA capables de relancer l’intérêt pour la console. Atul Goyal, analyste chez Jefferies, émet l’hypothèse que « la deuxième année est cruciale et, selon notre opinion non consensuelle, un jeu Mario AAA pourrait sortir cette année ». Il ajoute que « le niveau des prévisions est volontairement bas – Nintendo a dépassé les prévisions initiales de bénéfice d’exploitation au cours de chacun des quatre derniers exercices fiscaux », suggérant que l’entreprise pourrait à nouveau surprendre positivement.

Cette situation place Nintendo dans une position délicate, d’autant plus que son principal concurrent, Sony, semble mieux armé pour absorber les hausses de coûts. Contrairement à Nintendo, qui reste fortement dépendante de son activité gaming malgré le succès de ses licences au cinéma et dans les parcs d’attractions, Sony a diversifié ses revenus et peut ajuster ses stratégies de production. La PlayStation 5, en particulier, ayant été lancée plus tôt que prévu, Sony est en mesure de répercuter plus facilement l’augmentation des coûts des puces mémoire sur les consommateurs. Amir Anvarzadeh, analyste chez Asymmetric Advisors, note que « Sony est dans une bien meilleure position pour répercuter les coûts plus élevés des puces mémoire sur les consommateurs ».

Les résultats financiers de Sony, publiés le même jour, illustrent cette résilience. L’action de Sony a progressé de 10 % à Tokyo, malgré des prévisions de baisse du chiffre d’affaires dans le secteur gaming. L’entreprise a également annoncé la création d’une coentreprise avec TSMC pour développer et fabriquer des capteurs d’image au Japon, une initiative visant à maîtriser ses coûts de production. David Dai, analyste chez Bernstein, commente ces résultats en soulignant qu’ils « valident la thèse selon laquelle Sony peut protéger les bénéfices du groupe en réduisant les livraisons de PS5 ».

Pour Nintendo, l’enjeu est désormais double : d’une part, justifier la hausse des prix de la Switch 2 par une offre logicielle suffisamment attractive pour convaincre les joueurs de maintenir leur investissement dans la plateforme, et d’autre part, rassurer les investisseurs sur la solidité de son pipeline de jeux. Les prochains mois seront déterminants, alors que la console ne sera disponible qu’à partir de mai au Japon et de septembre dans le reste du monde. Les analystes s’accordent à dire que la capacité de Nintendo à livrer des titres phares, comme un éventuel Mario AAA, pourrait inverser la tendance actuelle et redonner confiance au marché.

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