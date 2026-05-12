Un revendeur canadien, PNP Games, a récemment listé Elden Ring: Tarnished Edition sur son site, révélant une date de sortie potentielle pour le portage du célèbre RPG de FromSoftware sur Nintendo Switch 2. Selon la fiche produit, le jeu serait disponible à partir du 10 juillet 2026, sous forme de carte clé dématérialisée (Game Key Card) au prix de 109,99 dollars canadiens, soit environ 70 euros.

Cette annonce intervient après une longue attente, le portage ayant été initialement évoqué pour 2025 avant d’être repoussé à 2026 sans confirmation officielle. La version Tarnished Edition inclut le jeu de base Elden Ring, l’extension Shadow of the Erdtree, ainsi que de nouvelles armures et options de personnalisation pour Torrent, le cheval du joueur. Le jeu promet une exploration immersive dans les Lands Between, un monde sombre et fantastique co-créé par Hidetaka Miyazaki (connu pour la série Dark Souls) et George R. R. Martin (Le Trône de Fer).

Bien que cette date provienne d’un revendeur et non d’une source officielle, elle pourrait être confirmée lors d’un prochain événement Nintendo, comme un Partner Showcase. En attendant, les joueurs devront rester prudents, car aucune annonce officielle de FromSoftware ou de Bandai Namco n’a encore été faite.