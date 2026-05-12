Un compte chinois Orbitals a récemment partagé des informations suggérant qu’une date de sortie pour le titre Orbitals serait prochainement dévoilée, possiblement à l’occasion d’un prochain Partner Showcase. Ces déclarations interviennent après que le même compte ait précédemment indiqué que le jeu ferait son apparition lors d’un Direct Nintendo, une prédiction qui s’est concrétisée quelques jours plus tard avec l’ouverture du Partner Showcase de février.

Les publications d’Orbitals ont été repérées sur Famiboards, une plateforme dédiée aux discussions et aux rumeurs autour des jeux vidéo, où un utilisateur a partagé un lien vers un message du compte en question. Ce message faisait référence à une annonce imminente concernant la date de sortie du jeu, tout en évoquant la possibilité d’un prochain Partner Showcase comme événement potentiel pour cette révélation.

Les précédents posts d’Orbitals se sont avérés précis, renforçant ainsi la crédibilité des nouvelles fuites. En effet, avant l’annonce officielle du jeu lors du Partner Showcase de février, le compte avait prédit que Orbitals serait présenté lors d’un Direct Nintendo à venir. Cette prédiction s’est réalisée, puisque le jeu a effectivement été dévoilé lors de l’événement Partner Showcase de février, quelques jours après l’annonce initiale. Une confirmation supplémentaire de ces fuites peut être trouvée sur Reddit.

Un élément clé à prendre en compte est le fait que Orbitals est un jeu exclusif à la Nintendo Switch 2. Cette exclusivité laisse présager que Nintendo pourrait choisir l’un de ses propres événements pour officialiser la date de sortie du titre. Les Partner Showcase et les Direct sont des formats privilégiés par la firme japonaise pour annoncer des dates de sortie ou des détails supplémentaires sur ses exclusivités. Orbitals a d’ailleurs réitéré cette idée en affirmant que la date de sortie serait bientôt révélée, tout en mentionnant que le jeu avait ouvert le Partner Showcase de février, comme évoqué précédemment.