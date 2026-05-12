Nintendo a officiellement annoncé que l’amiibo du Golem de Mineru, l’une des Sages de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sera disponible à partir du 17 septembre 2026. Ce nouvel accessoire, compatible avec plusieurs titres de la licence The Legend of Zelda, se distingue par ses bras articulés, offrant une liberté de mouvement inédite pour un figurine amiibo.

Mineru, la sœur aînée du roi Rauru et ancienne Sage de l’Esprit, intervient dans l’histoire de Tears of the Kingdom assistant Link dans sa quête. L’amiibo du Golem de Mineru permettra aux joueurs de scanner ce personnage emblématique dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pour débloquer des récompenses exclusives. Parmi celles-ci figure un tissu spécial pour le paravoile de Link, dont une partie brille dans l’obscurité, ainsi que des objets utiles pour l’aventure. Ce système de scan fonctionne également dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Hyrule Warriors : Les Chroniques du sceau, où il permet d’obtenir des items aléatoires.

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités des amiibo et leur compatibilité avec les différents titres Nintendo, Nintendo recommande de consulter le site officiel amiibo.com.