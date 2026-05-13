L’AG French Direct, l’événement annuel mettant en avant les productions issues du jeu indépendant français et francophone, revient pour une nouvelle édition le 27 mai 2026 à 18h. Organisé par ActuGaming, cet événement prendra la forme d’une conférence en direct d’une durée de 90 minutes, au cours de laquelle plus de 40 jeux seront présentés. L’objectif reste inchangé : offrir une plateforme exclusive aux studios et développeurs francophones pour dévoiler leurs projets, partager des annonces inédites, des trailers, des dates de sortie ou encore des premières révélations.

Parmi les studios confirmés pour cette édition figure Nacon, acteur majeur du jeu vidéo français actuellement confronté à des difficultés financières. La participation de ce développeur et éditeur, connu pour des franchises comme WRC ou Gear.Club, marque un engagement continu envers l’écosystème du jeu indépendant francophone malgré un contexte économique complexe. On espère donc y voir de belles annonces, sur Nintendo Switch 2 !

Pour les curieux, voici le replay de l’édition 2025 dont Hell is Us, qui arrivera sur Nintendo Switch 2 en septembre :

Cette édition 2026 s’inscrit dans la continuité des précédentes éditions en proposant une sélection rigoureuse de titres, choisis par un jury interne. Chaque jeu sélectionné apporte une contribution significative, qu’il s’agisse d’une première mondiale, d’un trailer inédit, d’une date de sortie ou d’une révélation majeure. Les studios et développeurs francophones sont invités à soumettre leurs projets sous réserve de respecter plusieurs critères : être un développeur francophone, proposer un jeu au moins sous-titré en français, disposer d’une annonce à partager (nouveau trailer, révélation de jeu ou de date) et prévoir une sortie sur une plateforme majeure.