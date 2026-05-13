The Necromancer’s Tale, développé par Psychic Software et édité par Silver Lining Interactive, sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2 le 24 juin 2026. Ce RPG gothique narratif, initialement lancé sur PC via Steam le 17 juillet 2025, propose une expérience centrée sur l’immersion, la prise de décision et la gestion des conséquences, dans un univers où la magie noire côtoie les prémices de la science moderne.

L’histoire se déroule en 1733 dans un royaume alternatif situé près de Venise et de la mer Adriatique, à une époque charnière entre rationalité et superstition. Le joueur incarne un noble mineur du XVIIIe siècle attiré par les arts obscurs de la nécromancie, devant concilier quête de pouvoir, diplomatie, chantage et séduction tout en luttant contre une descente progressive dans la folie. Le système de Trust, ou confiance, joue un rôle central : chaque choix de dialogue ou d’action influence la perception des habitants, dont la défiance peut mener à un procès et à une pendaison, ou pire, à un lynchage par une foule en colère.

Le jeu s’articule autour d’un livre de sorts contenant des rituels de mort et de réanimation à maîtriser sans éveiller les soupçons. Ces capacités permettent de lever une armée de morts-vivants pour affronter des ennemis naturels et surnaturels dans des combats tactiques au tour par tour. Le joueur peut également opter pour une résolution automatique des affrontements, bien que les options manuelles offrent un contrôle plus précis. La création du personnage, entièrement voiced, permet de définir son genre, son passé, ses compétences (militaires, diplomatiques ou académiques) et son parcours initial, influençant directement les options narratives disponibles par la suite.

Avec plus de 400 000 mots de narration écrite à la main et 180 personnages non-joueurs dotés de portraits dessinés à la main, The Necromancer’s Tale mise sur une profondeur narrative rarement égalée. L’exploration d’un monde sombre et dangereux, où les intrigues de cour se mêlent à la magie noire, s’étend sur une durée de 25 à 50 heures selon l’engagement du joueur dans les quêtes secondaires et les multiples fins possibles.