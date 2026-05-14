Famitsu a publié les données de ventes physiques de jeux vidéo et de consoles au Japon pour la période couvrant les semaines 18 et 19 de l’année 2026, soit du 27 avril au 10 mai. Ces chiffres, qui ne reflètent que les ventes en magasin physiques, montrent une domination continue de la Nintendo Switch dans le paysage du jeu vidéo japonais, avec des performances notables pour la nouvelle Switch 2.

Côté jeux, Tomodachi Life: Living the Dream conserve la première place du classement hebdomadaire avec 299 619 unités écoulées, portant son total de ventes à 1 043 557 exemplaires depuis sa sortie le 16 avril 2026. Le titre reste le seul à dépasser les 200 000 ventes sur cette période. Pokémon Pokopia, sorti le 5 mars 2026 sur Switch 2, se classe deuxième avec 51 662 unités vendues, totalisant désormais 978 706 copies écoulées depuis son lancement. Mario Kart World, disponible depuis le 5 juin 2025 sur Switch 2, complète le podium avec 19 479 ventes supplémentaires, portant son total à 2 925 858 unités.

Le classement se poursuit avec Momotaro Dentetsu 2: Your Town Must Be There Too – Eastern Japan Edition + Western Japan Edition de Konami, qui enregistre 11 950 ventes pour un total de 355 691 exemplaires depuis sa sortie le 13 novembre 2025. Pragmata de Capcom, sorti le 17 avril 2026 sur PlayStation 5, se positionne à la cinquième place avec 10 262 ventes, bien que son total de ventes reste modeste à 59 518 unités. Minecraft, toujours présent dans le classement après plus de huit ans de commercialisation, réalise 10 208 ventes supplémentaires depuis le 21 juin 2018, portant son total à 4 203 737 exemplaires. Super Mario Galaxy 1 + 2, sorti le 2 octobre 2025, enregistre 9 847 ventes pour un total de 179 024 unités. La version Nintendo Switch 2 d’Animal Crossing: New Horizons, disponible depuis le 15 janvier 2026, se classe huitième avec 8 257 ventes, totalisant 116 869 exemplaires. La version originale d’Animal Crossing: New Horizons, sortie le 20 mars 2020, réalise 7 411 ventes supplémentaires, portant son total à 8 433 456 unités. Enfin, Super Smash Bros. Ultimate, disponible depuis le 7 décembre 2018, enregistre 6 892 ventes pour un total de 5 910 721 exemplaires.

Rang Support Titre Ventes semaine Ventes totales 01 NSW Tomodachi Life: Living the Dream 299 619 1 043 557 02 NS2 Pokémon Pokopia 51 662 978 706 03 NS2 Mario Kart World 19 479 2 925 858 04 NSW Momotaro Dentetsu 2 (East + West Japan) 11 950 355 691 05 PS5 Pragmata 10 262 59 518 06 NSW Minecraft 10 208 4 203 737 07 NSW Super Mario Galaxy 1 + 2 9 847 179 024 08 NS2 Animal Crossing: New Horizons – Switch 2 Edition 8 257 116 869 09 NSW Animal Crossing: New Horizons 7 411 8 433 456 10 NSW Super Smash Bros. Ultimate 6 892 5 910 721

Côté consoles, la Switch 2 domine largement les ventes avec 214 438 unités écoulées sur la période, portant son total à 5 367 660 consoles vendues depuis son lancement. La famille Switch (toutes versions confondues) enregistre 40 849 unités vendues, tandis que la PlayStation 5 et sa famille totalisent 23 760 unités. La Xbox Series X|S, quant à elle, réalise 513 ventes sur ces deux semaines. Sur l’ensemble des consoles, 279 560 unités ont été vendues, portant le total à 59 951 272 consoles écoulées depuis le début des relevés.

En détail pour les différentes versions de consoles, la Switch OLED Model enregistre 16 850 ventes, portant son total à 9 571 489 unités. La PlayStation 5 Digital Edition réalise 16 539 ventes pour un total de 1 283 342 unités. La Switch Lite se vend à 16 039 exemplaires, totalisant 6 958 407 unités. La Switch standard enregistre 7 960 ventes, portant son total à 20 292 060 unités. La PlayStation 5 Pro, sortie plus récemment, réalise 5 248 ventes pour un total de 355 220 unités. La PlayStation 5 standard enregistre 1 973 ventes, totalisant 5 918 111 unités. Du côté de Microsoft, la Xbox Series X Digital Edition réalise 352 ventes pour un total de 30 490 unités, la Xbox Series S enregistre 97 ventes pour un total de 341 958 unités, et la Xbox Series X réalise 64 ventes pour un total de 326 386 unités.

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