BANDAI NAMCO Studios, via son label GYAAR Studio dédié aux jeux indépendants, et l’éditeur Phoenixx, Inc., ont annoncé le lancement international de GooNECT√2, suite du titre japonais Goonect initialement réservé au marché nippon. Ce jeu d’action-aventure coopératif à deux joueurs, prévu pour le 21 mai 2026 sur Nintendo Switch, marque ainsi la première sortie mondiale de la franchise, après un accueil favorable réservé au premier opus dans son pays d’origine.

L’expérience repose sur une mécanique centrale simple en apparence mais exigeante : les deux personnages doivent se tenir la main en permanence tout au long des niveaux pour progresser. Dès que les joueurs lâchent prise, la partie s’interrompt immédiatement. Pour surmonter les obstacles, les protagonistes disposent de bras élastiques et caoutchouteux, leur permettant de se tirer mutuellement, de se propulser ou d’utiliser l’un comme appui pour franchir des blocs de bois géants, des ballons de basket imposants ou résister à des rafales de vent puissantes.

Les stages, générés aléatoirement, se déclinent sur huit niveaux de difficulté distincts, offrant une variété quasi illimitée de combinaisons. Chaque niveau peut être sauvegardé et partagé via un identifiant unique, facilitant l’échange entre joueurs. Le jeu propose à la fois un mode coopération locale en canapé et une version en ligne pour s’associer à un partenaire distant. Un mode solo est également disponible, permettant de contrôler les deux personnages simultanément.

À l’issue de chaque niveau, un classement intitulé Bond Level est attribué en fonction du temps de complétion, du nombre de relances effectuées et des cœurs collectés. Cette évaluation reflète la synchronisation et l’efficacité du duo, renforçant l’aspect compétitif tout en valorisant la collaboration.

BANDAI NAMCO Studios souligne l’ambition de ce second opus : « Nous sommes ravis de proposer GooNECT√2 à un public international. Le premier Goonect a connu un beau succès au Japon, et nous espérons que davantage de joueurs pourront désormais profiter de l’excitation que procure le partage d’un même destin avec son partenaire de jeu. » Le studio précise que cette suite introduit de nombreuses nouveautés tout en conservant l’esprit original du jeu, centré sur l’amusement et la complicité entre participants.