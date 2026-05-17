Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Switch 2

Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition – 55.8GB

Yoshi and the Mysterious Book – 20.6GB

FZ: Formation Z – 6.8GB

R-Type Dimensions 3 – 2.7GB

Bubsy 4D – 2.6GB

Coffee Talk Tokyo – 489MB

Switch