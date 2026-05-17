Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
- Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition – 55.8GB
- Yoshi and the Mysterious Book – 20.6GB
- FZ: Formation Z – 6.8GB
- R-Type Dimensions 3 – 2.7GB
- Bubsy 4D – 2.6GB
- Coffee Talk Tokyo – 489MB
Switch
- Starbites – 9.1GB
- Heroine Anthem Zero 2 : Scalescars Oath – 5.6GB
- Rune Dice – 3.9GB
- Hades Uprising – 3.9GB
- Rugrats: Retro Rewind Collection – 3.1GB
- Bubsy 4D – 2.9GB
- R-Type Dimensions III – 2.7GB
- Atomic Owl – 1.9GB
- Farming Simulator 26: Nintendo Switch Edition – 1.6GB
- CoffeeFox: Kim Samwol – 1.6GB
- Goonect 2 – 1.5GB
- Sunset Motel – 1.3GB
- House Cleaning Simulator – 1.2GB
- Dino Evolution: Catch Dinosaurs and Raise Anime Primeval Girls – 1.1GB
- Dino Evolution: Catch Dinosaurs and Raise Anime Primeval Boys – 1.1GB
- Flight Simulator 2026 – 1000MB
- Car Sales Simulator 2026 – 1000MB
- Sapphire Tempest – 950MB
- Q2 Humanity – 923MB
- Table Flip Simulator – 840MB
- Bag Fight – 722MB
- Q with VTubers – 702MB
- Q Remastered – 685MB
- Alexandria 4 – 590MB
- Escape Tsunami For Brainrots – 495MB
- Coffee Talk Tokyo – 466MB
- Roadtrip Ruckus: RV Survival Crew – 423MB
- Isle Vacation – 392MB
- Planet Wow Wildlife Adventure – 380MB
- Cats and Seek: Tokyo – 332MB
- King of Tokyo – 325MB
- Solitaire Legends: Fables and Fairytales – 300MB
- Dice Goblins Clicker: Idle Dice & Incremental – 200MB
- Habitat Shapes: The Tropical Journey – 160MB
- Tiny Builders Coloring Book for Kids – 90MB
- Sheep in Love – 84MB
- The Last Ladybug – 80MB
- Poko’s Arctic Quest – 76MB
- Cosmic Mirage – 60MB
- Eggconsole Laydock 2 Last Attack MSX2+ – 55MB
- Chicken Climber – 48MB
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