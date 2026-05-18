Une nouvelle vague de promotions est actuellement en cours sur le Nintendo Switch eShop nord-américain, avec une sélection particulièrement étendue de jeux proposés à prix réduits. Cette opération inclut notamment les prix les plus bas jamais enregistrés pour Astral Ascent, Devil May Cry et plusieurs autres titres, dans un catalogue qui couvre un large spectre de genres et de productions.

Astral Ascent est affiché à 9,99 dollars au lieu de 24,99 dollars, tandis que Devil May Cry, Devil May Cry 2 et Devil May Cry 3 sont chacun proposés à 4,99 dollars au lieu de 19,99 dollars. Plusieurs titres d’action issus de licences reconnues sont également concernés, comme Ghostrunner à 7,49 dollars au lieu de 29,99 dollars et Mortal Kombat 11 à 9,99 dollars au lieu de 49,99 dollars.

Les jeux narratifs et les RPG occupent également une place importante dans cette sélection. Eiyuden Chronicle est proposé à 14,99 dollars au lieu de 49,99 dollars. Life is Strange: Arcadia Bay Collection passe à 7,99 dollars au lieu de 39,99 dollars, tandis que Life is Strange: Double Exposure est disponible à 19,99 dollars au lieu de 49,99 dollars. Citizen Sleeper est affiché à 5,99 dollars au lieu de 19,99 dollars, et Citizen Sleeper 2 à 12,49 dollars au lieu de 24,99 dollars. Coffee Talk est proposé à 6,49 dollars au lieu de 12,99 dollars, avec Coffee Talk Episode 2 à 8,99 dollars au lieu de 14,99 dollars.

Du côté des productions Bandai Namco, Digimon Story Cyber Sleuth est affiché à 9,99 dollars au lieu de 49,99 dollars, Digimon Survive à 9,59 dollars au lieu de 59,99 dollars et Digimon World: Next Order à 9,59 dollars au lieu de 59,99 dollars. Tales of Symphonia Remastered est proposé à 9,99 dollars au lieu de 39,99 dollars et Tales of Vesperia à 9,99 dollars au lieu de 49,99 dollars.

La sélection inclut également de nombreux titres indépendants et intermédiaires. Animal Well est proposé à 14,99 dollars au lieu de 24,99 dollars, Nine Sols à 11,99 dollars au lieu de 29,99 dollars, Penny’s Big Breakaway à 11,99 dollars au lieu de 29,99 dollars et Tinykin à 6,24 dollars au lieu de 24,99 dollars. Subnautica et Subnautica: Below Zero sont chacun affichés à 7,49 dollars au lieu de 29,99 dollars, tandis que Journey to the Savage Planet est proposé à 5,99 dollars au lieu de 29,99 dollars.

Les remasters et catalogues historiques sont largement représentés. Bloodstained: Ritual of the Night est disponible à 9,99 dollars au lieu de 39,99 dollars. Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City et Batman: Arkham Knight sont chacun proposés à 9,99 dollars au lieu de 24,99 dollars. Oddworld: Soulstorm est affiché à 9,99 dollars au lieu de 49,99 dollars. The House of the Dead: Remake est proposé à 2,49 dollars au lieu de 24,99 dollars, tandis que The House of the Dead 2: Remake est disponible à 16,74 dollars au lieu de 24,99 dollars.

Plusieurs titres atteignent des niveaux de prix particulièrement bas. Inside est affiché à 2,49 dollars au lieu de 24,99 dollars, Limbo à 1,99 dollars au lieu de 12,49 dollars, LEGO Worlds à 2,99 dollars au lieu de 29,99 dollars et Warhammer 40,000: Mechanicus à 3,99 dollars au lieu de 39,99 dollars. Stranded Sails est proposé à 1,99 dollars au lieu de 24,99 dollars, Teslagrad Remastered à 1,99 dollars au lieu de 9,99 dollars et They Bleed Pixels à 1,99 dollars au lieu de 14,99 dollars.

La promotion s’étend également à des expériences de gestion et de simulation avec Idol Manager à 12,49 dollars au lieu de 24,99 dollars, Graveyard Keeper à 4,99 dollars au lieu de 19,99 dollars et Everdream Valley à 7,49 dollars au lieu de 24,99 dollars. Les jeux orientés arcade et course sont aussi présents, avec Hot Wheels Unleashed 2 à 7,49 dollars au lieu de 49,99 dollars et R-Type Dimensions EX à 7,49 dollars au lieu de 14,99 dollars.