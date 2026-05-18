Un nouveau mode de jeu et des personnages inédits feront leur apparition à l’automne, dans un second DLC payant.

MARVEL Cosmic Invasion, le beat’em up arcade en tag nommé aux D.I.C.E Awards qui célèbre les différents âges d’or de MARVEL, bénéficiera de deux DLC payants au cour de l’année 2026 sur PC (Steam), Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 et 5 et Xbox Series X|S. Le premier, qui ajoute Cyclope de X-men et La Chose des Quatre Fantastiques, est d’ores et déjà disponible !

L’éditeur Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Absolum) et le studio Tribute Games (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Scott Pilgrim EX) annoncent avoir dépassé la barre symbolique des 1,5 million de joueurs depuis la sortie de MARVEL Cosmic Invasion. Très satisfait, comme en témoignent les 88 % d’avis Très Positifs sur Steam, le public peut dès maintenant découvrir ce qui les attend dans les prochains mois avec une toute nouvelle bande-annonce :

Avec ces deux DLC premium prévus cette année, Tribute Games entend épicer encore davantage la bataille galactique au cœur de MARVEL Cosmic Invasion :

DLC 1 – Cyclope & La Chose – Disponible aujourd’hui sur toutes les plateformes au prix de 3,99 €

La Chose : le poids lourd des Quatre Fantastiques apporte sa puissance, issue de radiations cosmiques, au cœur de la bataille. Ce colosse est un spécialiste des choppes, avec une mobilité surprenante qui lui permet de rebondir à travers le décors pour prendre ses ennemis par surprise. Ancien pilote d’élite, il assume pleinement son nouveau rôle de protecteur à toute épreuve pour sa famille comme pour ses alliés, s’imposant comme un atout incroyable pour n’importe quelle équipe. Cyclope : le leader pragmatique des X-Men et l’un des personnages les plus réclamés par les fans. Cyclope fonce dans la bataille pour ne faire qu’une bouchée de ses adversaires avec son célèbre rayon d’énergie cinétique. Les rafales optiques de Cyclope peuvent également être tirées en diagonale, offrant un excellent contre face aux ennemis aériens, mais aussi de nouvelles opportunités pour prendre ses adversaires par surprise.



DLC 2 – Lancement prévu à l’automne 2026

Un tout nouveau mode de jeu, qui offre des défis inédits aux super-héros (et aux super-vilains) de MARVEL Cosmic Invasion , sera dévoilé plus tard dans l’année. De nouveaux personnages jouables seront également prêts à rejoindre la bataille contre Annihilus : gardez vos sens de super-héros en éveil pour ne manquer aucune mise à jour !



À propos de MARVEL Cosmic Invasion

Dans MARVEL Cosmic Invasion, le super vilain immortel Annihilus lance une attaque sans précédent dans toute la galaxie, menaçant toute forme de vie connue. Pour affronter cette redoutable Vague d’Annihilation, les plus grands super-héros de notre planète doivent unir leurs forces avec leurs homologues venus de toute la galaxie pour une aventure stellaire à couper le souffle.

Choisissez parmi ce roster unique de personnages et passez de l’un à l’autre en plein combat grâce au système innovant de Cosmic Swap ! Des ruelles malfamées de New York aux profondeurs abyssales de la Zone Négative, un seul objectif : déjouer le serment d’Annihilus de répandre la mort à travers le cosmos avec l’aide de Thanos, M.O.D.O.K., Taskmaster et d’autres alliés machiavéliques.

15 super-héros répondent à l’appel pour défendre le cosmos : Captain America, Miss-Hulk, Rocket Racoon, Wolverine, Spider-Man, Tornade, Phyla-Vell, Venom, Nova, Black Panther, Beta Ray Bill, Cosmic Ghost Rider, le Surfeur d’Argent, Phoenix et Iron Man. MARVEL Cosmic Invasion vous offre une incroyable variété de compétences, de styles et de combinaisons d’équipe à associer, en plus des améliorations et des récompenses stellaires à débloquer : parcourir le cosmos pour cette aventure intergalactique rocambolesque ne sera pas de tout repos !

Après avoir élevé le niveau des beat’em up inspirés de l’arcade avec le hit acclamé aux millions d’exemplaires vendus Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Dotemu et Tribute Games modernisent une fois encore le fun intemporel des jeux d’action, cette fois en tag. L’occasion est parfaite pour célébrer les différentes ères de l’univers le plus emblématique de la bande dessinée : MARVEL Cosmic Invasion offre un pixel art maîtrisé qui incarne parfaitement l’esprit des personnages légendaires de MARVEL. C’est un véritable maelstrom d’action qui vous attend, dans le plus pur style des salles d’arcade du siècle dernier.