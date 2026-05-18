Namco Legendary Mountains marque l’arrivée d’un nouveau titre dans le genre des jeux de puzzle par fusion, un concept popularisé par des jeux comme Suika Game en 2021. Développé par BeXide en collaboration avec Bandai Namco, ce jeu reprend la mécanique centrale de fusionner des éléments pour en créer de plus grands, tout en y intégrant une dimension 3D et l’univers emblématique des arcades Namco des années 1980. L’objectif reste simple : assembler deux éléments identiques pour en former un plus grand, mais cette fois dans un espace tridimensionnel que le joueur peut observer sous différents angles en faisant tourner le plateau.

Le jeu est annoncé pour une sortie cet été sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC via Steam. Bien que la date exacte de lancement ne soit pas encore précisée, une démo jouable sera présentée lors de l’événement BitSummit PUNCH, qui se tiendra du 22 au 24 mai 2024 à la Miyako Messe de Kyoto, au Japon. Cette démo permettra aux participants de découvrir le gameplay avant la sortie officielle.

Le gameplay de Namco Legendary Mountains repose sur des contrôles simplifiés : le joueur lance des capsules voxel dans un espace 3D délimité, et lorsque deux voxels identiques entrent en collision, ils se transforment en un élément plus grand. L’enjeu consiste à maintenir les éléments sur le plateau sans les laisser tomber, tout en optimisant leur disposition pour maximiser les fusions. Les voxels, présentés sous forme de petites capsules, sont au cœur de l’expérience. Plus de 100 voxels uniques sont disponibles à collectionner, chacun débloqué en relevant divers défis au fil de la progression. Le jeu promet une expérience personnalisable, avec la possibilité de construire sa propre ligne de voxels préférés.

Namco Legendary Mountains propose plusieurs fonctionnalités distinctives. Le jeu inclut des étapes dédiées aux classiques intemporels de la marque, avec des niveaux spécifiques pour PAC-MAN, DIG DUG, XEVIOUS, MAPPY et THE TOWER OF DRUAGA. En plus des visuels, les musiques iconiques de ces titres accompagnent l’expérience de jeu, renforçant l’immersion dans l’univers rétro de Namco. Une scène principale combine également des éléments issus de plusieurs de ces licornes, offrant une approche hybride du gameplay.

La dimension collection joue un rôle central dans Namco Legendary Mountains. Le jeu permet de débloquer plus de 100 voxels uniques en relevant des défis variés, chaque élément représentant un personnage ou un objet emblématique de l’histoire de Namco. Une fois collectés, ces voxels peuvent être exposés dans la « Collection Room », un espace dédié où le joueur peut les organiser librement pour recréer ses souvenirs préférés ou construire un univers crossover personnalisé. Cette fonctionnalité ajoute une dimension créative et nostalgique à l’expérience.

Le mode Score Attack propose une compétition en ligne, permettant aux joueurs de rivaliser avec d’autres à travers le monde pour figurer en tête des classements. Ce mode s’inspire des bornes d’arcade traditionnelles, où l’objectif est de marquer le plus de points possible et de laisser son nom dans les records mondiaux.