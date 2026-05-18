Le studio de portage Virtuos a récemment évoqué son souhait d’adapter Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2 pour la Nintendo Switch 2, une initiative qui, si elle aboutissait, marquerait une étape majeure dans l’histoire des ports sur la plateforme de Nintendo. Lors d’un entretien avec Pocket Tactics, Andy Fong, représentant de Virtuos, a confirmé l’enthousiasme de l’équipe pour ces projets, déclarant : « Le studio est impatient d’adapter Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2 pour la Nintendo Switch. Nous sommes personnellement de grands fans de ces jeux et croyons qu’ils peuvent briller à nouveau sur la Switch, ravissant encore plus de joueurs. » Virtuos précise que, bien que le communiqué mentionne la Nintendo Switch, l’objectif principal semble se concentrer sur la Nintendo Switch 2, une plateforme dont l’architecture matérielle faciliterait considérablement le travail de portage par rapport à l’actuelle Switch.

À ce jour, ni Grand Theft Auto V ni Red Dead Redemption 2 n’ont été officiellement annoncés pour la Nintendo Switch 2, et Rockstar Games n’a pas communiqué sur d’éventuels projets de ports pour l’une ou l’autre des consoles Nintendo. Cependant, l’intérêt exprimé par Virtuos s’inscrit dans une dynamique plus large, où le studio a déjà prouvé sa capacité à relever des défis techniques ambitieux sur la Nintendo Switch. Virtuos est notamment à l’origine de ports exigeants comme Dark Souls: Remastered, BioShock: The Collection, NieR:Automata et The Outer Worlds, démontrant une expertise reconnue dans l’adaptation de jeux AAA sur des hardware aux ressources limitées. Leur expérience avec des titres comme L.A. Noire, premier jeu Rockstar porté sur une console Nintendo depuis Grand Theft Auto: Chinatown Wars en 2009, renforce leur crédibilité pour aborder des projets d’une telle envergure.

Le portage de L.A. Noire sur Nintendo Switch en 2017 a constitué une référence dans le domaine, prouvant que des jeux complexes pouvaient fonctionner de manière fluide sur la console hybride. Virtuos a détaillé les défis techniques rencontrés lors de ce projet, notamment la nécessité de passer d’une architecture 32-bit à une version 64-bit pour exploiter pleinement la mémoire disponible sur la Switch. Les développeurs ont également mis en place des optimisations graphiques sophistiquées, comme un système de voxel-based occlusion culling et la décomposition de modèles environnementaux pour améliorer l’efficacité du rendu. Ces ajustements ont permis de maintenir une expérience visuelle proche de l’original tout en assurant une stabilité de 30 images par seconde, sans compromis majeurs sur l’atmosphère du jeu. Jake DiGennaro, chief delivery officer de Virtuos, a souligné l’importance de préserver l’âme du jeu : « Apporter un titre iconique comme L.A. Noire sur la Switch, à un moment charnière pour la plateforme, a été l’un des projets les plus stimulants que nous ayons menés avant le lancement de la console. Ce n’était pas un portage classique. L.A. Noire a un héritage qui exige du respect, et nous l’avons pris très au sérieux. »

L’expérience acquise lors du portage de L.A. Noire a visiblement motivé Virtuos à envisager des projets encore plus ambitieux, comme Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2. Le studio a déjà collaboré avec Rockstar Games sur ce titre, une collaboration décrite comme particulièrement harmonieuse par les équipes des deux sociétés. DiGennaro a partagé son admiration pour Rockstar, soulignant : « Nous admirions depuis longtemps Rockstar. Le niveau de soin, d’ambition et de craft qu’ils apportent à chaque projet est exceptionnel. Lorsque Nintendo a ouvert la porte à une collaboration, nous n’avons pas hésité. » Cette synergie s’est traduite par une compréhension mutuelle des attentes, tant techniques qu’artistiques, facilitant la réalisation du portage dans les délais impartis.

Pourtant, malgré cette expertise et cette volonté affichée, Virtuos n’a pas encore travaillé sur d’autres ports de jeux Rockstar depuis L.A. Noire. Le studio a depuis orienté ses efforts vers des projets variés, allant de Metroid Prime 4: Beyond à Final Fantasy VII Rebirth, en passant par The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, son plus grand projet à ce jour. Cependant, l’intérêt pour les licornes de Rockstar reste intact, comme en témoigne la déclaration d’Andy Fong lors de l’entretien. Bien que Rockstar n’ait pas confirmé de plans pour des ports sur Switch ou Switch 2, l’annonce de Virtuos pourrait relancer les spéculations parmi les joueurs. Nintendo, de son côté, a réaffirmé qu’elle ne délaisserait pas la Switch actuelle, laissant ouverte la possibilité de voir des titres majeurs arriver sur la console originale avant son éventuel retrait du marché.

Dans ce contexte, l’éventualité d’un port de Grand Theft Auto V ou Red Dead Redemption 2 sur Nintendo Switch 2 soulève plusieurs questions. D’un point de vue technique, Virtuos a démontré sa capacité à optimiser des jeux exigeants, mais l’ampleur de ces deux titres, avec leurs mondes ouverts et leurs mécaniques complexes, représenterait un défi sans précédent. Les attentes des joueurs en matière de fluidité et de fidélité visuelle seraient également élevées, notamment après les expériences mitigées de certains ports sur la première Switch. Pour Red Dead Redemption 2, l’ajout d’un patch 60 images par seconde en mode console serait un argument de poids pour justifier un tel portage, même si rien n’indique que Rockstar ou Virtuos aient travaillé sur une telle optimisation à ce stade.