Rejoignez Yoshi dans une aventure palpitante et laissez la curiosité guider vos explorations à travers les pages d’un monde coloré, peuplé de créatures fascinante.

Plongez dans les pages d’un livre parlant et lancez-vous dans une aventure pleine de découvertes dans Yoshi and the Mysterious Book, un titre attendu le 21 mai en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Un beau jour, un livre prénommé Mysterius tombe soudainement du ciel pour atterrir sur l’île où vivent les Yoshis ! Ses pages fourmillent de créatures inconnues, et Mysterius invite les Yoshis à partir à leur rencontre, mais ils ne seront pas seuls : il semblerait que Bowser Jr. et Kamek soient eux aussi à la recherche d’une découverte.

Laissez-vous guider par votre curiosité en interagissant avec les créatures insolites que Yoshi rencontre et apprenez tout ce que vous pouvez à leur sujet. Certaines d’entre elles peuvent produire des plantes que Yoshi peut manger, d’autres soufflent des bulles qui permettent à Yoshi de flotter dans les airs, et certaines peuvent même chanter quand on leur saute dessus. Après avoir examiné les créatures, Yoshi peut leur sauter dessus, les porter sur son dos, les avaler pour savoir quel goût elles ont, et bien plus encore.

Utilisez les capacités de Yoshi pour faire toutes sortes de découvertes sur les créatures et sur la façon dont elles interagissent avec leur environnement. Chaque découverte peut ouvrir de nouvelles pistes d’exploration et mener à d’autres découvertes. Trouvez un nouveau nom pour chacune des créatures nouvellement rencontrées ou demandez à Mysterius de vous en suggérer un. Vous devrez faire preuve d’imagination, expérimenter et répertorier vos trouvailles pour remplir les pages du livre parlant.

Chaque chapitre de Mysterius transportera Yoshi vers une nouvelle destination. Tout au long de votre progression, de nouveaux chapitres du livre se débloqueront, élargissant ainsi vos possibilités d’exploration. Des forêts verdoyantes aux montages balayées par les vents, en passant par des littoraux ensoleillés, chaque environnement vous réserve une faune et une flore uniques à étudier dans les moindres détails !

En outre, vous pourrez également scanner des figurines amiibo compatibles pour obtenir chaque jour des runes supplémentaires qui vous permettront de débloquer des indices sur les découvertes.

Yoshi and the Mysterious Book sortira en exclusivité sur Nintendo Switch 2 le 21 mai. Rejoignez Yoshi et ses amis dans une aventure palpitante et laissez la curiosité guider vos explorations à travers les pages d’un monde coloré, peuplé de créatures fascinantes.