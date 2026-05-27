Capcom a annoncé la disponibilité d’une démo pour Resident Evil Requiem sur Nintendo Switch 2, permettant aux joueurs d’expérimenter les premières heures de l’aventure avant la sortie complète du jeu. La démo, téléchargeable depuis l’eShop de la console, propose aux joueurs de suivre les parcours de Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy, deux protagonistes aux styles de jeu distincts. Les premières sections de l’histoire sont accessibles, mais Capcom précise que les sauvegardes réalisées dans la démo ne pourront pas être transférées vers la version finale du jeu.

L’expérience proposée dans cette démo met en scène Grace Ashcroft, analyste au FBI marquée par la mort de sa mère, qui se rend seule dans un hôtel abandonné pour enquêter sur un décès mystérieux. De son côté, Leon S. Kennedy, survivant de l’incident de Raccoon City et désormais agent du DSO spécialisé dans la lutte contre le bioterrorisme, revient dans la région du Midwest pour examiner une nouvelle série de décès. Leurs récits s’entremêlent, offrant aux joueurs une plongée dans une intrigue mêlant horreur, investigation et action.

Resident Evil Requiem reprend les mécaniques classiques de la série, avec des phases de combat, d’enquête, de résolution d’énigmes et de gestion des ressources. Le jeu permet de basculer librement entre les vues à la première et à la troisième personne, offrant ainsi une flexibilité adaptée aux préférences de chaque joueur. L’action se déroule dans des environnements emblématiques de la franchise, dont la ville de Raccoon City, déjà le théâtre de l’épidémie de zombies de 1998. À l’époque, le gouvernement avait ordonné une frappe de missiles pour tenter d’endiguer la crise, avant que l’incident ne soit effacé des archives publiques.

Depuis sa sortie, Resident Evil Requiem a enregistré un succès commercial, dépassant les sept millions d’exemplaires vendus. Cette performance place le titre parmi les meilleures entrées de la franchise en termes de ventes. Dans ce contexte, la publication d’une démo s’inscrit comme une initiative visant à renforcer l’engagement de la communauté, alors que des perspectives supplémentaires pourraient être dévoilées lors d’événements à venir. Certains observateurs évoquent notamment l’éventualité d’une extension, dont l’annonce pourrait intervenir lors du Summer Game Fest, tandis que le développement d’un remake de Code Veronica, attendu en raison de l’importance de cet opus dans la série, est également évoqué.