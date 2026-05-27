Square Enix a officiellement annoncé la sortie de Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition sur Nintendo Switch 2, prévue pour le 24 septembre 2026. Cette annonce intervient après une fuite initiale via le Taiwan Ratings Board le mois précédent. La version Switch 2 Edition propose des modes d’optimisation graphiques et de performance, tout en conservant l’intégralité de l’expérience originale du RPG sorti sur Nintendo Switch 1. Square Enix précise que les sauvegardes de la version Switch 1 ne seront pas transférables vers cette nouvelle édition.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition reprend l’intégralité de l’aventure originale, où le joueur incarne un héros traqué devant protéger le royaume d’Erdrea d’une destruction imminente. L’expérience reste centrée sur des combats tour par tour équilibrés, l’exploration du royaume, la forge d’équipements et le développement des compétences des membres du groupe. Le système permet également de modifier les tenues des personnages sans changer leur équipement, et d’utiliser des monstres pour se déplacer et combattre sur le terrain afin d’obtenir des points d’expérience.

Cette édition introduit plusieurs nouveautés, dont de nouveaux chapitres mettant davantage en avant les personnages du groupe. Les joueurs auront accès à des voix japonaises supplémentaires ainsi qu’à une bande-son orchestrale en plus de la version synthétique originale. Une fonctionnalité permet de basculer entre les modes 3D et 2D, offrant ainsi une expérience visuelle rétro en plus du rendu moderne. Le mode Draconian Quest propose un niveau de difficulté accru dès le début de l’aventure, tandis que le Photo Mode permet de capturer des moments clés du jeu.

Un élément distinctif de cette édition réside dans la présence des Tockles, des créatures mystérieuses permettant de visiter des zones en 2D rétro inspirées de Dragon Quest IV et Dragon Quest VIII. Ces environnements revisités s’intègrent parfaitement avec le mode 2D principal du jeu. Comme pour les autres titres de la série, les designs des personnages sont réalisés par Akira Toriyama, et les dialogues vocaux contribuent à donner vie aux compagnons et aux adversaires.

Square Enix confirme que cette version sera disponible en édition physique uniquement sous forme de Game-Key Card au Japon, sans préciser si d’autres régions adopteront le même format. Aucune information n’a été communiquée concernant une éventuelle mise à jour gratuite pour les propriétaires de la version Switch 1, confirmant ainsi que les joueurs devront acquérir cette édition séparément.