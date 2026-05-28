Après la rumeur, la confirmation.

Call of Duty: Modern Warfare 4 est officiellement annoncé pour Nintendo Switch 2, avec une sortie prévue le 23 octobre 2026. Développé par Infinity Ward, ce nouvel opus marque le retour de la franchise sur une plateforme Nintendo pour la première fois depuis Call of Duty: Ghosts sur Wii U en 2013. Le jeu sera disponible simultanément sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch 2, et se présente comme un nouveau standard technique pour la série selon les annonces d’Activision.

L’histoire de Modern Warfare 4 se déroule principalement en Corée, où une invasion à grande échelle de la Corée du Nord déclenche un conflit international. La campagne suit plusieurs personnages, dont le capitaine Price, engagé dans une mission personnelle pour contrer le terroriste Makarov, dont les actions menacent de provoquer une Troisième Guerre mondiale. Les joueurs incarneront notamment Park, une jeune recrue sud-coréenne, dont l’histoire s’entremêle avec celle de Price dans un dénouement prévu en Corée du Nord. L’intrigue s’étend également à d’autres lieux comme Paris, New York, Mumbai et la Russie, avec des scénarios variés incluant de la guerre de tranchées en Corée, des combats rapprochés à New York, des courses-poursuites à Paris, des raids nocturnes du SAS à Mumbai et des assauts urbains pour reprendre du territoire occupé.

Le multijoueur de Modern Warfare 4 introduit des mécaniques de mobilité inédites pour la série, avec des mouvements inspirés du parkour comme des glissades, des wall runs et de l’escalade, le tout s’enchaînant avec une fluidité accrue. Le système de franchissement permet de s’accrocher à des rebords ou à des véhicules pour se déplacer latéralement ou tirer en suspension. Activision promet également une amélioration du réalisme des tirs en supprimant le principe de dispersion aléatoire (bloom), pour des trajectoires de balles plus fidèles à l’orientation de l’arme. Le jeu inclura 12 modes de jeu et 12 cartes à son lancement, dont certaines issues de la campagne comme Mumbai ou un réacteur nucléaire nord-coréen. Parmi les modes annoncés figurent des variantes 6v6, des cartes dédiées aux combats de véhicules et d’infanterie, ainsi que Kill Block, un champ de bataille dynamique avec plus de 500 configurations redéfinissant les itinéraires et les lignes de mire à chaque manche.

Le mode DMZ, troisième pilier du jeu aux côtés de la campagne et du multijoueur, sera détaillé lors d’un événement le 7 juin. Ce mode d’extraction propose une expérience autonome où les joueurs, en solo ou en escouade, doivent infiltrer une zone d’exclusion en constante évolution pour récupérer une technologie militaire. L’objectif est de piller, combattre, négocier, trahir et s’extraire avec le butin, dans un environnement où chaque décision compte.

La version Nintendo Switch 2 de Modern Warfare 4 ne sera pas une version allégée. Infinity Ward a confirmé qu’elle proposera exactement les mêmes fonctionnalités que les autres plateformes, avec un crossplay complet permettant aux joueurs Switch 2 d’affronter ceux de PC, Xbox et PlayStation. Le développement de cette version est assuré en collaboration avec Digital Legends, tandis que Beenox reste le partenaire pour la version PC.

Ce retour de Call of Duty sur Nintendo s’inscrit dans un accord signé en 2022 entre Microsoft et Nintendo, garantissant une sortie simultanée avec une parité complète de contenu et de fonctionnalités sur toutes les plateformes. Il s’agit également du premier Call of Duty depuis 13 ans à ne pas sortir sur PS4 et Xbox One, se concentrant exclusivement sur les consoles de neuvième génération et PC.