Après les rumeurs en début de journée, Fangamer ouvre les précommandes des éditions physiques de Hollow Knight et Hollow Knight: Silksong sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et Xbox Series.

Fangamer a officiellement lancé les précommandes pour les éditions physiques de Hollow Knight et Hollow Knight: Silksong, disponibles respectivement sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et Xbox Series. Ces versions matérielles s’ajoutent aux éditions numériques déjà proposées sur plusieurs plateformes, et s’adressent aux joueurs souhaitant acquérir une copie tangible des deux titres. L’éditeur précise que les éditions physiques Nintendo Switch 2 sont également compatibles avec les consoles Nintendo Switch classiques, sans restriction technique supplémentaire.

Hollow Knight: Silksong bénéficie d’une édition physique incluant le jeu complet, un manuel de 32 pages ainsi qu’une affiche pliée au format 9×12 pouces, illustrée par Rubén Molina. L’édition spécifique à la Nintendo Switch 2 comprend en outre le jeu original pour Nintendo Switch accompagné d’un pack de mise à niveau permettant d’accéder à la version optimisée pour Switch 2. Ce pack de mise à niveau est également disponible séparément pour les joueurs possédant déjà le jeu en version physique sur Nintendo Switch. Le contenu du DLC Sea of Sorrow, annoncé pour une sortie ultérieure, ne sera pas intégré au support physique mais sera distribué gratuitement en téléchargement à sa sortie. L’édition physique de Hollow Knight: Silksong est proposée au prix de 39 dollars sur PlayStation 5 et Xbox Series, et à 45 dollars sur Nintendo Switch 2. La date de sortie est fixée au 16 octobre 2026.

L’édition physique originale de Hollow Knight est également disponible en précommande, proposant un manuel de 28 pages ainsi qu’une affiche pliée. Le prix s’élève à 35 dollars sur PlayStation 5 et à 39 dollars sur Nintendo Switch 2, avec une sortie prévue le 16 octobre 2026. Fangamer rappelle que des éditions physiques avaient déjà été commercialisées pour PlayStation 4 et Nintendo Switch, mais que ces nouvelles versions ciblent spécifiquement les plateformes PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

Hollow Knight: Silksong est déjà accessible en version numérique sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via les plateformes Steam, GOG, Humble Store et Microsoft Store. Le jeu est également disponible sur Xbox Game Pass. L’original Hollow Knight reste accessible en version numérique sur les mêmes plateformes, à l’exception de Xbox Game Pass, et était précédemment sorti en édition physique sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.