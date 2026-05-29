Astragon Entertainment et Aesir Interactive ont officiellement annoncé la sortie de Police Simulator: Patrol Officers sur Nintendo Switch 2, prévue pour le 4 juin 2026. Les joueurs peuvent dès à présent précommander le jeu sur le Nintendo eShop, avec une réduction de 20 % ainsi que des bonus exclusifs. Un détail notable concerne les propriétaires d’une Nintendo Switch 1 en édition Standard ou Extended Edition, qui bénéficieront d’une réduction de 66 % sur la version Switch 2 du jeu.

Ce titre de simulation policière plonge les joueurs dans la peau d’un officier en début de carrière au sein de la ville fictive de Brighton, aux États-Unis. L’expérience propose une progression réaliste, débutant par des missions simples comme la distribution d’amendes pour stationnement illégal. Au fil du temps, les responsabilités s’élargissent pour inclure des patrouilles en véhicule, des poursuites de conducteurs en infraction, la gestion d’accidents, ainsi que des interventions plus complexes comme l’interception de trafics de drogue ou l’enquête sur des crimes graves. La version Nintendo Switch 2 a été optimisée pour tirer pleinement parti des capacités de la nouvelle console et intègre dès son lancement l’ensemble des mises à jour apportées aux versions PC et consoles existantes.

Les précommandes offrent, en plus de la réduction de 20 %, le Tropical Taskforce Pack, qui comprend plusieurs uniformes estivaux. Plusieurs éditions du jeu seront disponibles, chacune incluant des contenus supplémentaires. L’édition Gold, au prix de 39,99 dollars ou euros, regroupe le jeu de base, l’Highway Patrol Expansion (une nouvelle zone de carte avec des autoroutes environnantes) et le Garage Bundle (sept véhicules supplémentaires). Les précommandes de cette édition incluent également le Special Police Vehicle Pack, qui ajoute neuf véhicules spéciaux, cinq skins de véhicules et deux uniformes. L’édition Complete, proposée à 49,99 dollars ou euros, rassemble tous les contenus de l’édition Gold et y ajoute le Unmarked Vehicle Pack (neuf véhicules banalisés et cinq skins), le Special Police Vehicle Pack ainsi que le Tropical Taskforce Pack.

Le jeu se déroule dans un monde ouvert divisé en trois districts, chacun composé de plusieurs quartiers aux ambiances distinctes. Les joueurs ont le choix entre un mode simulation, pour une expérience plus réaliste, et un mode casual, plus accessible. Une fonctionnalité multijoueur permet d’inviter un ami pour patrouiller ensemble, tandis qu’un système d’intuition aide les débutants à repérer les infractions. Les missions varient des incidents mineurs, comme un véhicule obstruant un arrêt de bus, aux interventions plus graves, telles que l’arrestation de suspects.

Police Simulator: Patrol Officers sera disponible en version numérique sur le Nintendo eShop au prix de 29,99 dollars ou euros pour l’édition de base. Les précommandes des éditions de base et Gold bénéficient d’une réduction de 20 %, en plus des bonus associés. Le titre est déjà disponible sur PC et consoles, où il a été salué pour son approche immersive de la simulation policière.