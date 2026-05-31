Le jeu Bubsy 4D est sorti la semaine dernière sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, et le développeur Fabraz, en collaboration avec Atari, publie désormais une mise à jour majeure sur l’ensemble des plateformes. La version 1.1.1 est déjà disponible sur PC et doit arriver sur consoles dans les « prochains jours ». Cette mise à jour corrige une série de problèmes techniques, d’équilibrage et de stabilité, bien que certaines corrections ne concernent pas nécessairement les versions Switch du titre.

Le patch 1.1.1 apporte plusieurs ajustements concernant le personnage principal et ses capacités. Les mouvements de Bubsy ont été retravaillés pour éviter les situations de blocage, notamment lors de l’utilisation de l’aptitude Scenic Pooper, dont les effets secondaires pouvaient provoquer des freezes. Les interactions avec l’environnement ont également été revues : Bubsy respecte désormais les lois de la physique lorsqu’il utilise l’Item Sniffer, ce qui empêche les comportements anormaux comme la lévitation prolongée. De plus, l’icône de la Toison d’Or n’apparaît plus inutilement lors de l’utilisation de cette même capacité.

L’équilibrage du Tank Mode a été révisé pour limiter son caractère excessivement dominant, notamment en empêchant les glitches permettant de gravir indéfiniment les murs. Le comportement après un saut ou une attaque a été modifié pour éviter que Bubsy ne s’élance immédiatement vers un mur adjacent de manière incontrôlée. D’autres ajustements concernent les effets visuels : les particules de la Twirl Jump ne persistent plus après certaines actions, et un indicateur de visée a été ajouté pour les zones en verre lorsque l’option de visualisation du sol est activée.

Côté technique, des problèmes de caméra ont été corrigés, comme le scintillement observé lors de l’orientation vers le bas sur certains terrains, attribué à un dysfonctionnement du caméraman virtuel, Lackey Two. Les niveaux ont également fait l’objet de corrections précises. Le chronomètre de l’Ampelman ne pénalise plus le joueur s’il est réinitialisé au moment exact de son expiration, et la réinitialisation de l’épreuve du mètre ruban ne place plus le joueur au-dessus d’un piège mortel. Les blocs en verre retrouvent leur comportement normal après avoir été tirés, évitant qu’ils ne se transforment en obstacles solides de manière inopinée.

Plusieurs ajustements visent à améliorer la stabilité des phases de jeu. Dans le niveau 4 de la planète 1, Bubsy ne réapparaît plus directement au-dessus de l’eau après une chute depuis les arbres à chat. Dans le niveau 2 de la planète 3, la hauteur de l’eau a été modifiée pour empêcher les respawns répétés dans un cycle de mort infini. Les combats de boss ont également été optimisés : la mort causée par un Woolie en patins pendant la phase de poursuite de Baarbee ne provoque plus de blocage total de l’affrontement, et le slow-mo ne reste plus bloqué après une séquence spécifique d’actions. L’apparence de Baaptiste lors des tentatives de recombattant après une défaite a été corrigée, évitant qu’il ne devienne invisible dans certaines conditions. Enfin, les projectiles et attaques disparaissent correctement lorsque l’option de Skip Cutscenes est activée pendant les combats, mettant fin à des pertes de vies en mode Nine Lives causées par des animations non désactivées.

L’interface utilisateur a subi plusieurs corrections pour éviter des situations de blocage. Les joueurs trop rapides ne peuvent plus verrouiller le menu boutique, les entrées de commandes s’affichent correctement en écriture de droite à gauche, et la réinitialisation simultanée des contrôles ne provoque plus de freeze. Les entrées PlayStation s’affichent désormais correctement à l’écran titre, et il n’est plus possible de supprimer une sauvegarde active, évitant toute confusion lors de la réinitialisation des tentatives. La possibilité de réassigner des touches comme shift ou control a été rétablie, et certains caractères chinois et arabes ont été corrigés pour garantir une lisibilité optimale.

Les problèmes de localisation ont été partiellement résolus, avec la correction de caractères chinois non gras et de lettres arabes mal connectées. Une coquille dans le mot « opinion » a été rectifiée, et un autre bug a été corrigé où Bubsy disait « wih » au lieu de « with ». Un terme en français traduit a également été ajusté pour respecter les exigences de classification d’âge.

Enfin, des corrections techniques ont été apportées au système. Les fréquences d’images non limitées, responsables de plantages pour certains joueurs, ont été supprimées, imposant une limite à 120 FPS (120 FPS avec le VSync activé restant possible si le moniteur le permet). Les problèmes liés au mode Crowd Control ont été atténués pour éviter un chaos excessif. Plusieurs autres ajustements mineurs ont été implémentés pour améliorer la stabilité globale du jeu.

NOTES DE MISE À JOUR BUBSY 4D : 1.1.1 – Switch 1 & 2 (À venir)

PC : EN LIGNE | Switch : NON PUBLIÉ | Xbox : NON PUBLIÉ | PlayStation : NON PUBLIÉ

JOUEUR

On s’est assurés que les selles de Bubsy restent régulières et ne provoquent plus de blocages intempestifs lors de l’utilisation de la capacité « Chieur Pittoresque ».

On a appris à Bubsy que même les lynx doivent obéir aux lois de la physique, afin qu’il ne s’élève plus vers les cieux en utilisant le « Renifleur d’Objets » dans certaines conditions.

Bubsy ne pointe plus du doigt la Toison d’Or quand il utilise le Renifleur d’Objets, parce que franchement, ça ne servait à rien.

Le mode Tank n’est plus abusé (oui, vraiment) : il n’est plus possible de grimper aux murs à l’infini grâce à un glitch.

On a dit à Bubsy de se calmer après avoir bondi sur un ennemi, pour qu’il ne s’agrippe pas immédiatement aux murs comme un chat fou.

Vous n’êtes plus éjecté de la boule de poils après un certain temps dans les airs en utilisant la variante maintenue de l’entrée Boule de Poils. On parie que cette phrase n’a jamais été écrite auparavant !

Les effets visuels du Saut Tournoyant ne persistent plus comme un pet tenace quand ils se déclenchent dans certaines conditions.

On s’est dit que ce serait cool de voir où vous visez dans les canons de verre quand l’indicateur de visée est activé. On est sympas comme ça.

On a dit à notre caméraman, Larbin Deux, d’arrêter de pointer vers le ciel lors des grands sauts en forme de Boule de Poils. Apparemment, c’est un passionné d’astrologie ou quelque chose comme ça, bref.

PERFORMANCE

Diriger la caméra complètement vers le bas sur le terrain ne provoque plus de saccades. Je jure que notre caméraman, Larbin Deux, est parfois épuisant.

NIVEAUX

L’Ampelman ne vous fiche plus la frousse, littéralement, si vous le réinitialisez juste au moment où son temps est écoulé.

Réinitialiser le défi du mètre-ruban ne vous replace plus au-dessus d’une fosse mortelle dans certains cas. Je trouvais ça plutôt drôle, pour être honnête, mais l’équipe a dit que c’était « de la mauvaise conception de jeu ».

Je n’arrive pas à croire qu’on doive le préciser, mais on a fait en sorte que les blocs de verre se comportent toujours comme du verre et non comme du béton solide lorsqu’on tire au travers.

Vous n’apparaîtrez plus pile au-dessus de l’eau en tombant des arbres à chat dans la Planète 1, Niveau 4. Mais sinon, vous avez essayé de… simplement ne pas tomber ?

Ajustement de la hauteur de l’eau dans la Planète 3, Niveau 2 pour empêcher Bubsy de réapparaître et de mourir en boucle sans fin jusqu’à la mort thermique de l’univers.

BOSS

Se faire tuer par un Woolie en patins (problème de talent) pendant la phase de poursuite de Baarbee ne bloque plus définitivement le combat.

Le ralenti ne peut plus rester bloqué si vous effectuez un enchaînement d’actions très précis pendant le combat contre Baarbee. On n’est pas dans la Matrice, OK ?

Baaptiste n’est pas un mouton timide : il n’apparaît plus invisible si vous relancez son combat après être mort à des moments précis du combat.

Les projectiles et autres attaques sont désormais correctement supprimés quand l’option « Passer les cinématiques » est activée durant les boss. Tout le monde appuie sur F pour rendre hommage à toutes ces parties en Mode Neuf Vies perdues…

INTERFACE UTILISATEUR

Les gens aux doigts trop rapides ne pourront plus bloquer le menu de la boutique. Que tout le monde se détende !

Correction de l’affichage des entrées de la liste des mouvements qui ne s’affichaient pas correctement en RTL au lieu de LTR. Pas de souci, GG OK ?

Réinitialiser et confirmer les touches de commande en même temps ne provoque plus de blocage. Comment est-ce que quelqu’un a découvert ça ? Comportement de troll.

Correction de l’affichage des manettes PlayStation sur l’écran titre. On ne veut pas être accusés de favoritisme envers une certaine manette.

Vous ne pouvez plus supprimer une sauvegarde actuellement active. Votre 567e tentative en mode Neuf Vies sera désormais moins déroutante à réinitialiser !

Vous pouvez désormais réattribuer des touches comme Maj/Contrôle, vous savez, comme c’est censé l’être.

LOCALISATION

Correction de certains caractères chinois qui s’affichaient sans la police en gras. GRAS TOUT LE TEMPS, PARTOUT.

Correction de quelques cas où les lettres arabes ne se liaient pas correctement. On est tous ensemble !

CAMPAGNE

Correction d’une faute où Bubsy écrivait « oppinion » au lieu de « opinion ». Mais à mon oppinion, c’est mieux comme ça.

Correction d’une faute où Bubsy disait « avce » au lieu de « avec ». Voilà du matériel de qualité pour des notes de mise à jour.

Ajustement d’un mot traduit en français que la police de la classification par âge n’aurait pas apprécié. Niet, niet.

Ajout de quelques personnes aux crédits. Pour être honnête, je n’ai aucune idée de comment écrire un truc drôle là-dessus.

SYSTÈMES