Dragon Quest Monsters The Dark Prince est proposé à $9.99 au lieu de $39.99, Slay the Spire à $6.24 au lieu de $24.99, Spiritfarer à $2.99 au lieu de $29.99 et Toem à $1.99 au lieu de $19.99. Plusieurs autres titres de la licence Dragon Quest sont également concernés, avec Dragon Quest 11 S à $19.99 au lieu de $39.99, Dragon Quest Treasures à $29.99 au lieu de $59.99, Dragon Quest 3 HD-2D Remake à $29.99 au lieu de $59.99, Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake à $41.99 au lieu de $59.99 et Dragon Quest 7 Reimagined à $44.99 au lieu de $59.99.
Capcom est largement représenté avec Capcom Arcade Stadium Bundle et Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle à $9.99 au lieu de $39.99, Capcom Fighting Collection à $14.99 au lieu de $29.99, Capcom Fighting Collection 2 à $25.99 au lieu de $39.99 et Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics à $19.99 au lieu de $49.99. Plusieurs épisodes de Devil May Cry sont proposés à $4.99 au lieu de $19.99, tandis que la série Resident Evil comprend Resident Evil, Resident Evil 0, Resident Evil 4, Resident Evil 5 et Resident Evil 6 à $9.99 au lieu de $19.99, Resident Evil 2 Cloud à $7.99 au lieu de $39.99, Resident Evil 3 Cloud à $7.98 au lieu de $29.99 et Resident Evil Village à $39.99 au lieu de $49.99.
La sélection inclut également des productions indépendantes reconnues comme Hollow Knight à $7.50 au lieu de $15.00, Celeste à $4.99 au lieu de $19.99, Disco Elysium à $11.99 au lieu de $39.99, Outer Wilds à $14.99 au lieu de $24.99, Kentucky Route Zero à $9.99 au lieu de $24.99 et What Remains of Edith Finch à $4.99 au lieu de $19.99. D’autres titres sont présents comme Tunic à $14.99 au lieu de $29.99, Cocoon à $12.49 au lieu de $24.99, Neon White à $9.99 au lieu de $24.99 et Sea of Stars à $20.99 au lieu de $34.99.
De nombreux autres jeux font partie de l’opération, dont Monster Hunter Rise à $7.99 au lieu de $39.99, Monster Hunter Generations Ultimate à $4.99 au lieu de $39.99, No Man’s Sky à $23.99 au lieu de $59.99, The Elder Scrolls 5 Skyrim à $19.99 au lieu de $49.99, Doom Eternal à $9.99 au lieu de $39.99 et Wolfenstein 2 à $5.99 au lieu de $39.99. Des collections sont également concernées, avec Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 à $29.99 au lieu de $59.99 et Mega Man Battle Network Legacy Collection à $19.99 au lieu de $59.99.
Enfin, la promotion comprend aussi des titres comme Cassette Beasts à $7.99 au lieu de $19.99, Dredge à $9.99 au lieu de $24.99, Dordogne à $5.99 au lieu de $19.99, Thank Goodness You’re Here à $9.99 au lieu de $19.99, Caravan SandWitch à $14.99 au lieu de $24.99, Slime Rancher à $6.24 au lieu de $24.99, Untitled Goose Game à $8.99 au lieu de $19.99 et Unpacking à $7.99 au lieu de $19.99.
Promotions triées par pourcentage de réduction
|Nom du jeu
|Prix réduit
|Prix de base
|% de réduction
|Gimmick 2
|$ 1.99
|$ 19.99
|90.05%
|Sundered
|$ 1.99
|$ 19.99
|90.05%
|Toem
|$ 1.99
|$ 19.99
|90.05%
|Mechstermination Force
|$ 1.99
|$ 11.99
|83.39%
|Jotun
|$ 1.99
|$ 14.99
|86.72%
|The Last Campfire
|$ 1.99
|$ 14.99
|86.72%
|Tadpole Treble Encore
|$ 1.99
|$ 8.99
|77.86%
|Super Meat Boy Forever
|$ 1.99
|$ 4.99
|60.12%
|Gunman Clive HD Collection
|$ 1.99
|$ 4.99
|60.12%
|Spiritfarer
|$ 2.99
|$ 29.99
|90.03%
|Mortal Shell
|$ 2.99
|$ 29.99
|90.03%
|Tails of Iron
|$ 2.99
|$ 24.99
|88.03%
|Gone Home
|$ 2.99
|$ 14.99
|80.00%
|Happy Game
|$ 2.99
|$ 14.99
|80.00%
|Grapple Dog
|$ 2.99
|$ 14.99
|80.00%
|Heave Ho
|$ 2.99
|$ 9.99
|70.07%
|Teslagrad
|$ 2.99
|$ 14.99
|80.00%
|Shady Part of Me
|$ 2.24
|$ 14.99
|85.05%
|Silt
|$ 2.24
|$ 14.99
|85.05%
|Gonner 2
|$ 2.59
|$ 12.99
|80.06%
|Jack Move
|$ 2.39
|$ 19.99
|88.04%
|Brotato
|$ 3.49
|$ 4.99
|30.06%
|Dragon Quest
|$ 2.99
|$ 4.99
|40.08%
|If Found
|$ 4.54
|$ 12.99
|65.05%
|Sayonara Wild Hearts
|$ 6.49
|$ 12.99
|50.04%
|Card Shark
|$ 3.99
|$ 19.99
|80.04%
|Crypt of the NecroDancer
|$ 3.99
|$ 19.99
|80.04%
|Doom
|$ 3.99
|$ 19.99
|80.04%
|Doom + Doom 2
|$ 3.99
|$ 9.99
|60.06%
|Quake
|$ 3.99
|$ 9.99
|60.06%
|Quake 2
|$ 3.99
|$ 9.99
|60.06%
|Trek to Yomi
|$ 3.99
|$ 19.99
|80.04%
|World to the West
|$ 3.99
|$ 19.99
|80.04%
|Among Us
|$ 3.00
|$ 5.00
|40.00%
|Blossom Tales
|$ 3.74
|$ 14.99
|75.05%
|Cat Quest 2
|$ 3.74
|$ 14.99
|75.05%
|Darkest Dungeon
|$ 3.74
|$ 24.99
|85.03%
|Gimmick
|$ 3.74
|$ 14.99
|75.05%
|Oceanhorn
|$ 3.74
|$ 14.99
|75.05%
|Surmount
|$ 3.74
|$ 14.99
|75.05%
|Venba
|$ 4.94
|$ 14.99
|67.04%
|Final Vendetta
|$ 4.99
|$ 24.95
|80.00%
|Shantae
|$ 4.99
|$ 9.99
|50.05%
|Shantae: Risky’s Revenge
|$ 4.99
|$ 9.99
|50.05%
|Outlast 2
|$ 4.99
|$ 19.99
|75.04%
|Paradise Killer
|$ 4.99
|$ 19.99
|75.04%
|Pepper Grinder
|$ 4.99
|$ 14.99
|66.71%
|The Pedestrian
|$ 4.99
|$ 19.99
|75.04%
|Wandersong
|$ 4.99
|$ 19.99
|75.04%
|What Remains of Edith Finch
|$ 4.99
|$ 19.99
|75.04%
|Celeste
|$ 4.99
|$ 19.99
|75.04%
|Devil May Cry
|$ 4.99
|$ 19.99
|75.04%
|Devil May Cry 2
|$ 4.99
|$ 19.99
|75.04%
|Devil May Cry 3
|$ 4.99
|$ 19.99
|75.04%
|Dragon’s Dogma
|$ 4.99
|$ 29.99
|83.36%
|Last Stop
|$ 4.99
|$ 24.99
|80.00%
|Dragon Quest 2
|$ 3.89
|$ 6.49
|40.06%
|Dragon Quest 3
|$ 7.49
|$ 12.49
|40.03%
|Hollow Knight
|$ 7.50
|$ 15.00
|50.00%
|A Boy and His Blob: Retro Collection
|$ 4.49
|$ 9.99
|55.05%
|Gunbrella
|$ 4.49
|$ 14.99
|70.05%
|Calico
|$ 4.79
|$ 11.99
|60.05%
|Strange Horticulture
|$ 4.79
|$ 15.99
|70.04%
|The Artful Escape
|$ 4.99
|$ 19.99
|75.04%
|The House of the Dead: Remake
|$ 2.49
|$ 24.99
|90.04%
|Slay the Spire
|$ 6.24
|$ 24.99
|75.03%
|Slime Rancher
|$ 6.24
|$ 24.99
|75.03%
|Ultros
|$ 6.24
|$ 24.99
|75.03%
|Overcooked 2
|$ 6.24
|$ 24.99
|75.03%
|Maid of Sker
|$ 6.24
|$ 24.99
|75.03%
|Storyteller
|$ 7.49
|$ 14.99
|50.03%
|Tchia
|$ 7.49
|$ 29.99
|75.02%
|Nobody Saves the World
|$ 7.49
|$ 24.99
|70.03%
|The Wild at Heart
|$ 7.49
|$ 24.99
|70.03%
|MIO: Memories in Orbit
|$ 15.99
|$ 19.99
|20.01%
|Ball x Pit
|$ 9.99
|$ 14.99
|33.36%
|Bloomtown
|$ 9.99
|$ 24.99
|60.02%
|Bo: Path of the Teal Lotus
|$ 9.99
|$ 19.99
|50.03%
|Caravan SandWitch
|$ 14.99
|$ 24.99
|40.02%
|Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle
|$ 9.99
|$ 39.99
|75.02%
|Capcom Arcade Stadium Bundle
|$ 9.99
|$ 39.99
|75.02%
|Castle Crashers Remastered
|$ 7.49
|$ 14.99
|50.03%
|Castlevania Anniversary Collection
|$ 7.99
|$ 19.99
|60.03%
|Castlevania Dominus Collection
|$ 17.49
|$ 24.99
|30.01%
|Cat Quest 3
|$ 7.99
|$ 19.99
|60.03%
|Cassette Beasts
|$ 7.99
|$ 19.99
|60.03%
|Dordogne
|$ 5.99
|$ 19.99
|70.03%
|Ghostbusters: Spirits Unleashed
|$ 7.99
|$ 19.99
|60.03%
|Ghost Song
|$ 9.99
|$ 19.99
|50.03%
|Grapple Dogs: Cosmic Chaos
|$ 7.19
|$ 17.99
|60.03%
|Gravity Circuit
|$ 8.79
|$ 21.99
|60.03%
|Lorelei and the Laser Eyes
|$ 12.49
|$ 24.99
|50.02%
|Minishoot’ Adventures
|$ 11.19
|$ 15.99
|30.01%
|Owlboy
|$ 4.99
|$ 24.99
|80.03%
|Resident Evil
|$ 9.99
|$ 19.99
|50.03%
|Resident Evil 0
|$ 9.99
|$ 19.99
|50.03%
|Resident Evil 4
|$ 9.99
|$ 19.99
|50.03%
|Resident Evil 5
|$ 9.99
|$ 19.99
|50.03%
|Resident Evil 6
|$ 9.99
|$ 19.99
|50.03%
|Resident Evil Revelations
|$ 7.99
|$ 19.99
|60.03%
|Resident Evil Revelations 2
|$ 7.99
|$ 19.99
|60.03%
|Rugrats: Adventures in Gameland
|$ 9.99
|$ 19.99
|50.03%
|Thank Goodness You’re Here
|$ 9.99
|$ 19.99
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