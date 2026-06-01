Dragon Quest Monsters The Dark Prince est proposé à $9.99 au lieu de $39.99, Slay the Spire à $6.24 au lieu de $24.99, Spiritfarer à $2.99 au lieu de $29.99 et Toem à $1.99 au lieu de $19.99. Plusieurs autres titres de la licence Dragon Quest sont également concernés, avec Dragon Quest 11 S à $19.99 au lieu de $39.99, Dragon Quest Treasures à $29.99 au lieu de $59.99, Dragon Quest 3 HD-2D Remake à $29.99 au lieu de $59.99, Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake à $41.99 au lieu de $59.99 et Dragon Quest 7 Reimagined à $44.99 au lieu de $59.99.

Capcom est largement représenté avec Capcom Arcade Stadium Bundle et Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle à $9.99 au lieu de $39.99, Capcom Fighting Collection à $14.99 au lieu de $29.99, Capcom Fighting Collection 2 à $25.99 au lieu de $39.99 et Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics à $19.99 au lieu de $49.99. Plusieurs épisodes de Devil May Cry sont proposés à $4.99 au lieu de $19.99, tandis que la série Resident Evil comprend Resident Evil, Resident Evil 0, Resident Evil 4, Resident Evil 5 et Resident Evil 6 à $9.99 au lieu de $19.99, Resident Evil 2 Cloud à $7.99 au lieu de $39.99, Resident Evil 3 Cloud à $7.98 au lieu de $29.99 et Resident Evil Village à $39.99 au lieu de $49.99.

La sélection inclut également des productions indépendantes reconnues comme Hollow Knight à $7.50 au lieu de $15.00, Celeste à $4.99 au lieu de $19.99, Disco Elysium à $11.99 au lieu de $39.99, Outer Wilds à $14.99 au lieu de $24.99, Kentucky Route Zero à $9.99 au lieu de $24.99 et What Remains of Edith Finch à $4.99 au lieu de $19.99. D’autres titres sont présents comme Tunic à $14.99 au lieu de $29.99, Cocoon à $12.49 au lieu de $24.99, Neon White à $9.99 au lieu de $24.99 et Sea of Stars à $20.99 au lieu de $34.99.

De nombreux autres jeux font partie de l’opération, dont Monster Hunter Rise à $7.99 au lieu de $39.99, Monster Hunter Generations Ultimate à $4.99 au lieu de $39.99, No Man’s Sky à $23.99 au lieu de $59.99, The Elder Scrolls 5 Skyrim à $19.99 au lieu de $49.99, Doom Eternal à $9.99 au lieu de $39.99 et Wolfenstein 2 à $5.99 au lieu de $39.99. Des collections sont également concernées, avec Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 à $29.99 au lieu de $59.99 et Mega Man Battle Network Legacy Collection à $19.99 au lieu de $59.99.

Enfin, la promotion comprend aussi des titres comme Cassette Beasts à $7.99 au lieu de $19.99, Dredge à $9.99 au lieu de $24.99, Dordogne à $5.99 au lieu de $19.99, Thank Goodness You’re Here à $9.99 au lieu de $19.99, Caravan SandWitch à $14.99 au lieu de $24.99, Slime Rancher à $6.24 au lieu de $24.99, Untitled Goose Game à $8.99 au lieu de $19.99 et Unpacking à $7.99 au lieu de $19.99.

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