Le studio indépendant gazuntype, composé d’un seul développeur, Tade Ajiboye, vient de dévoiler un nouveau trailer pour Go North, son jeu d’aventure en labyrinthe au style atmosphérique. Bien que le titre ait été initialement annoncé pour la Nintendo Switch en septembre 2025, sa sortie est désormais prévue pour une date postérieure à juillet 2026. Cette annonce s’accompagne d’une bande-annonce plus détaillée, offrant un aperçu des mécaniques de jeu et de l’univers du titre.

Dans Go North, le joueur incarne Dara, dont le seul souhait est de trouver le Maze God, une entité mystérieuse qui réside au point le plus septentrional du monde et promet d’exaucer un vœu à quiconque parvient jusqu’à lui. Chaque labyrinthe du jeu suit une règle simple mais ingénieuse : la sortie se trouve toujours au nord. L’exploration se déroule à travers des paysages variés et magnifiquement conçus : forêts denses, couloirs de bibliothèques tordus, îles flottantes reliées par des ponts et des échelles, ou encore des environnements intérieurs complexes. Le jeu mise sur une atmosphère immersive, mêlant mystère et émerveillement, tout en s’inspirant de titres comme A Short Hike ou Journey pour son approche contemplative et accessible.

Tade Ajiboye, le développeur solo derrière Go North, a conçu ce jeu comme une expérience inclusive, adaptée aussi bien aux joueurs recherchant une aventure relaxante qu’à ceux visant des speedruns. « Que vous cherchiez une expérience apaisante ou que vous soyez un speedrunner audacieux, Go North a beaucoup à offrir, » explique-t-il. « Si vous souhaitez prendre tout votre temps pour explorer chaque recoin, vous serez récompensé par des objets rares. Si vous préférez trouver le hoverboard le plus proche et foncer vers la sortie plus vite que quiconque, vous pouvez le faire aussi. »

Le jeu proposera une démo jouable dès maintenant sur PC, permettant aux joueurs de découvrir quatre nouveaux niveaux inédits, incluant des énigmes et des quêtes secondaires jamais vues auparavant. Parmi les nouveautés, un mécanisme de caméra a été ajouté, offrant aux joueurs un outil pour explorer l’environnement et repérer des éléments cachés. Une cinématique d’ouverture entièrement nouvelle a également été dévoilée, promettant de plonger les joueurs dans l’univers mystérieux du Maze God.

Go North se distingue par son inspiration africaine, mettant en avant des paysages et une esthétique puisant dans les traditions visuelles et culturelles de l’Afrique de l’Ouest. Le jeu inclut des objets magiques et technologiques, comme le Lunaboard en forme de papillon ou une bulle flottante permettant une vue aérienne, ainsi que des boussoles dorées secrètes à découvrir dans chaque labyrinthe. Les joueurs pourront également personnaliser l’apparence de Dara avec des accessoires comme des chapeaux, des écharpes ou des lunettes, ajoutant une touche unique à chaque aventure.

Le jeu sera disponible sur Xbox Series et PC via Steam et le Microsoft Store dès le 28 juillet 2026, avant de rejoindre la Nintendo Switch à une date ultérieure encore non précisée. En plus des modes solo, Go North proposera des courses multijoueurs en ligne en cross-platform, ainsi qu’un mode arcade générant une infinité de labyrinthes aléatoires. Le développeur souligne l’importance de la sérénité dans le gameplay : « Il y a une certaine sérénité qui émane d’une bonne marche. Dans un monde aussi incertain, je voulais que la quiétude que dégage Go North soit intégrée au cœur même du gameplay. Puisque trouver la sortie au nord est la seule mission de Dara, j’espère que les joueurs ressentiront cette liberté de prendre leur temps, d’observer et de s’imprégner de cette patience sans pénalité, pour y trouver une forme de paix. »