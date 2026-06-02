Moonana Games, studio connu pour son titre Keylocker: Turn Based Cyberpunk Action, a officiellement annoncé Bathory: Heritage of Blood, un jeu d’aventure et de combat se revendiquant comme un « vampire Soulsvania ». Inspiré par des références majeures du genre et de la culture gothique, le titre est développé pour une sortie sur Nintendo Switch et PC via Steam au cours de l’année 2027.

L’histoire de Bathory: Heritage of Blood s’articule autour d’une guerre de succession vampirique opposant Ursula Bathory, princesse vampire empoisonnée et enfermée dans un cercueil par sa propre mère, Elizabeth Bathory, régente du royaume. Réveillée après des décennies de sommeil, Ursula entreprend une quête de vengeance afin de reprendre sa place légitime en tant que reine des vampires. L’intrigue se déroule principalement au sein du château de Čachtice, un lieu décrit comme un domaine « inhumain » où chaque couloir, bibliothèque fantomatique ou galerie royale renferme des secrets liés à la connexion entre les vampires et les humains.

Le jeu place le joueur dans le rôle d’Ursula Bathory, qui doit conquérir le domaine d’Elizabeth Bathory, vaincre ses serviteurs et s’imposer comme la nouvelle souveraine des vampires. L’exploration occupe une place centrale, avec des environnements conçus pour immerger le joueur dans une atmosphère gothique et mystérieuse. Les joueurs sont invités à explorer des bibliothèques hantées, des galeries royales et même des mondes contenus dans des peintures, chacun offrant des indices sur le passé des vampires et des humains.

Le système de combat de Bathory: Heritage of Blood repose sur un mécanisme de gestion de la vie, où chaque attaque utilise une partie de la réserve vitale du personnage. Cette mécanique crée une tension constante, forçant le joueur à calculer soigneusement entre l’attaque et la défense. Les ennemis, une fois vaincus, laissent échapper du sang que le joueur peut récupérer pour régénérer sa propre vitalité, offrant ainsi un avantage tactique. Les combats peuvent être affinés grâce à trois types de magie distincts : Sang, Feu et Os, chacun modifiant la façon dont les attaques sont exécutées. Les artefacts collectés au fil de l’aventure permettent de personnaliser l’arsenal et d’adapter le style de jeu en fonction des préférences du joueur.

En progressant dans l’histoire, Ursula acquiert la capacité de voler les sorts de ses adversaires, enrichissant ainsi son répertoire de compétences. À mesure que sa puissance grandit, elle peut également se transformer en bêtes vampiriques colossales, des formes capables de terrasser les ennemis les plus redoutables. Ces transformations s’inscrivent dans une mécanique de progression où le joueur doit affronter des défis toujours plus exigeants pour consolider sa position dans la hiérarchie vampirique.

Au-delà des combats, Bathory: Heritage of Blood propose une quête narrative approfondie, invitant les joueurs à découvrir les secrets de la société vampirique ainsi que les conspirations impliquant l’Église. Ces éléments narratifs ajoutent une couche de profondeur à l’expérience, transformant chaque exploration en une opportunité de percer les mystères d’un univers riche et sombre.

Moonana Games positionne Bathory: Heritage of Blood comme un hommage aux classiques du genre, s’inspirant explicitement de Castlevania pour son approche métroidvane, de Nosferatu pour son esthétique vampirique, et des littératures gothiques victoriennes pour son ambiance et ses thèmes. Le studio mise sur une expérience immersive, où l’atmosphère gothique et les mécaniques de combat stratégiques se combinent pour offrir un titre à la fois exigeant et captivant.