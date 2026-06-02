Nintendo a déployé la version 1.6.0 de son application Nintendo Music sur iOS et Android, introduisant plusieurs améliorations majeures. Parmi les nouveautés figure la prise en charge des appareils dotés d’écrans plus grands, comme les iPad, ainsi que l’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto, permettant aux utilisateurs de rechercher et de changer de morceaux en toute sécurité depuis leur véhicule. Parallèlement à cette mise à jour, Nintendo a lancé un site web dédié, accessible via navigateur, permettant d’accéder directement à l’intégralité de sa bibliothèque musicale sans nécessiter l’installation d’une application.

L’application Nintendo Music, initialement lancée en octobre 2024, était jusqu’à présent réservée aux plateformes mobiles. Pour l’utiliser, il fallait télécharger l’application sur iOS ou Android, se connecter avec un compte Nintendo, puis accéder à l’ensemble des bandes originales disponibles en streaming. Désormais, une alternative supplémentaire est proposée : une version web du service, consultable depuis n’importe quel navigateur, à l’adresse https://music.nintendo.com/. Il suffit de se connecter avec son compte Nintendo pour profiter du catalogue musical.

Cette mise à jour 1.6.0 s’accompagne également de l’ajout de la bande originale de Mario Kart World (2025) au service Nintendo Music. Réservée aux membres Nintendo Switch Online, cette bande-son comprend actuellement 130 titres pour un total de plus de quatre heures d’écoute. Si l’intégralité de l’OST n’est pas encore disponible — les pistes Free Roam devant être ajoutées ultérieurement via des mises à jour —, les joueurs peuvent déjà profiter de playlists thématiques. Parmi celles-ci figurent des sélections dédiées aux modes de combat, aux sessions de Free Roam avec Super Mario Kart, ainsi que la collection Extended-Playback, qui permet d’écouter en boucle certaines musiques sans interruption.

Les notes de mise à jour de la version 1.6.0 détaillent les nouvelles fonctionnalités apportées aux appareils Apple et Android. Pour les utilisateurs d’Apple, l’application prend désormais en charge les iPad et est compatible avec CarPlay, permettant une utilisation via l’écran intégré du véhicule. La recherche vocale via Siri est également disponible. Côté Android, la version 1.6.0 permet un affichage plein écran sur les grands écrans, notamment les tablettes et appareils pliables, et intègre le support d’Android Auto, avec contrôle vocal et affichage sur l’écran du système embarqué.