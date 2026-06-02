Moon Studios, le studio indépendant à l’origine des acclamés Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps, a confirmé aujourd’hui la présence de No Rest for the Wicked sur la Nintendo Switch 2, à travers un nouveau trailer diffusé lors du Sony State of Play. Cette annonce s’accompagne de la fenêtre de sortie définitive pour la version complète 1.0 du jeu, qui quittera officiellement l’Early Access en octobre 2026 sur PlayStation 5 et PC via Steam. Les versions pour Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2 suivront ultérieurement, sans date précise pour l’instant.

La sortie 1.0 représente une expansion majeure du titre, avec plus de 60 heures de nouveau contenu destinées aussi bien aux joueurs solo qu’aux amateurs de multijoueur. Moon Studios promet l’une des expériences souls-like les plus étoffées du genre, intégrant un mode horde inédit, de nouvelles armes, boss et ennemis, ainsi que des zones supplémentaires et un système de classes entièrement repensé. Cette mise à jour marque également l’aboutissement de l’arc narratif principal, longtemps attendu par les joueurs depuis 2024, avec une conclusion riche en scènes cinématiques et en rebondissements politiques, vengeances et passions.

L’univers de No Rest for the Wicked se déroule sur l’île de Sacra, un territoire en proie à une peste millénaire appelée la Pestilence, revenue après des siècles d’absence. Le joueur incarne un Cerim, membre d’un ordre sacré de guerriers mystiques, chargé d’éradiquer cette menace tout en naviguant dans un monde marqué par les conflits politiques, la corruption et les luttes de pouvoir. L’île, entièrement conçue à la main, propose plus de 15 régions aux décors variés, chacune regorgeant de secrets, de boss redoutables et de chemins complexes à explorer. L’atmosphère sombre et les visuels painterly du jeu, inspirés par l’esthétique des œuvres d’Ori, renforcent l’immersion dans ce monde gothique où chaque détail compte.

Le système de jeu de No Rest for the Wicked repose sur un combat souls-like exigeant, où chaque coup porte une importance stratégique et où le timing est crucial. Les armes, chacune dotée de ses propres animations et propriétés, peuvent être enchantées et personnalisées, permettant aux joueurs de façonner leur style de combat selon leurs préférences. Le nouveau système de classes et de progression offre une flexibilité sans précédent : deux joueurs utilisant la même arme pourront avoir des expériences radicalement différentes, en fonction des choix de build et des compétences développées. Cette mécanique s’accompagne d’une profondeur de progression accrue, avec des options de difficulté adaptables pour concentrer l’expérience sur l’histoire ou sur les affrontements les plus ardus.

Le multijoueur occupe une place centrale dans No Rest for the Wicked, avec un système de royaumes privés persistants où les joueurs peuvent partager leur aventure en coop jusqu’à quatre. Ces royaumes évoluent même lorsque le créateur original n’est pas en ligne, offrant une dynamique de monde vivant et réactif. La campagne principale est conçue pour être vécue en coop fluide, sans séparation entre les modes solo et multijoueur, permettant aux amis de progresser ensemble ou de trahir leurs alliés selon les choix narratifs. Le jeu inclut également des mécaniques d’artisanat et d’aménagement de maison, où le joueur peut acquérir une propriété à Sacrament, la cité centrale, et la personnaliser avec du mobilier, tout en cultivant des ressources, pêchant ou cuisinant pour améliorer ses caractéristiques.

Depuis son lancement en Early Access, No Rest for the Wicked a bénéficié de plusieurs mises à jour majeures, dont l’ajout du multijoueur coopératif, des duels PvP et de nouvelles possibilités de combat. La version 1.0 parachève ces améliorations en introduisant un contenu endgame conçu pour les joueurs les plus dévoués, ainsi que des activités défiant les compétences des participants. Le jeu proposera par ailleurs un crossplay et cross-save complet entre PC et consoles dès sa sortie, facilitant la transition entre les différentes plateformes.

Avec plus de 1,8 million d’exemplaires vendus depuis son accès anticipé, No Rest for the Wicked s’impose déjà comme un titre marquant du genre action-RPG, alliant narratif sombre, gameplay exigeant et liberté de personnalisation. L’annonce de sa disponibilité sur Switch 2 élargit encore son audience potentielle, tandis que la version 1.0 en octobre 2026 promet de concrétiser les attentes des joueurs en quête d’une expérience souls-like ambitieuse et sans microtransactions. Moon Studios, connu pour son attention méticuleuse aux détails et son approche artistique unique, livre ici un projet qui pourrait redéfinir les standards du genre, avec une île de Sacra aussi riche en défis qu’en émerveillement.