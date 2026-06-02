Le leakeur spécialisé dans le retail Billbil-kun a partagé de nouvelles informations concernant Rayman Legends Retold, dont la sortie prochaine est attendue sur Nintendo Switch 2. La version physique du jeu se présentera sous forme de carte clé (Game-Key Card) et sera accompagnée d’une copie de Rayman Origins Enhanced Edition. Billbil-kun précise également que Rayman Legends Retold proposera un mode coopératif local en écran partagé, sans support du multijoueur en ligne. L’annonce officielle du jeu est prévue pour aujourd’hui même, vraisemblablement lors de l’événement State of Play diffusé à 22h (heure du Royaume-Uni).

Parallèlement, une fuite concernant Rayman Origins a également émergé. Une édition « Enhanced » de ce titre, initialement sorti en 2011, a brièvement été listée sur le Xbox Store avant d’être retirée peu après. L’éditeur Ubisoft y était crédité comme développeur, ce qui renforce la crédibilité de l’information. D’après la description disponible, Rayman Origins: Enhanced Edition ne constituera pas un remake complet comme Rayman Legends Retold, mais plutôt un remaster proposant une résolution 4K, un framerate stable à 60 images par seconde, ainsi que des améliorations de qualité de vie qualifiées de « modernisations ». Bien que la version originale fonctionnait déjà en 60fps, il s’agira de la première fois que le jeu de plateforme 2D tourne en 4K sur les plateformes modernes. La compilation inclura également les 60 reliques cachées qui étaient auparavant exclusives à la version PlayStation Vita.

La fuite sur le Xbox Store ne mentionne qu’une sortie sur Xbox Series X|S, mais l’historique des jeux Rayman sur les plateformes Nintendo suggère fortement qu’une version Switch 2 est envisagée. Le titre original Rayman Origins, sorti en 2011 sur Wii, avait ensuite été porté sur Nintendo 3DS, ce qui rend peu probable une exclusivité Xbox pour ce remaster. L’anticipation d’une annonce officielle d’Ubisoft reste donc forte dans les prochains jours, d’autant que ni le prix ni la date de sortie n’ont été communiqués via la fuite.

Le remake de Rayman Legends, dont le développement serait en cours chez Ubisoft, porte désormais le titre Rayman Legends Retold. Un logo associé au projet avait précédemment fuité en ligne, faisant référence à l’appellation interne « Project Steambot ». Selon les informations relayées par le journaliste Tom Henderson, ce remake s’accompagne d’un tout nouveau jeu Rayman en développement. Le leakeur affirme détenir « beaucoup plus de captures d’écran, de skins et d’arts conceptuels », mais indique qu’une annonce officielle est imminente, ce qui l’a poussé à ne pas les publier pour l’instant.