Atari et Digital Eclipse ont annoncé conjointement deux titres célébrant le trentième anniversaire de la franchise Toy Story de Pixar, prévus pour une sortie simultanée en versions numérique et physique le 15 octobre 2026. Ces rééditions visent à offrir aux joueurs une expérience modernisée des jeux emblématiques de la licence, tout en proposant un accès facilité à des titres historiques parfois difficiles à retrouver sur les plateformes actuelles. Les deux jeux seront disponibles séparément en version numérique, tandis qu’une édition physique regroupant l’ensemble des contenus sera proposée pour Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PlayStation 5.

Toy Story 3 Complete Edition constitue la première de ces rééditions. Il s’agit d’un remaster du jeu inspiré du film Toy Story 3, sorti en 2010, qui n’avait jusqu’à présent jamais été adapté sur les plateformes modernes. Cette version inclut le contenu exclusif de l’édition PlayStation 3, ainsi que des améliorations techniques significatives : une résolution pouvant atteindre le 4K et un framerate stable à 60 images par seconde sur les configurations compatibles. Le jeu conserve ses mécaniques originales, notamment le mode Toy Box, un bac à sable ouvert permettant de personnaliser l’environnement et les personnages, avec des missions non linéaires permettant de débloquer de nouveaux jouets, véhicules et personnages issus d’autres films Pixar. Les joueurs pourront ainsi revivre l’aventure principale en mode Story Mode, explorer le mode Toy Box inspiré de la ville de l’Ouest sauvage de Woody’s Roundup, ou encore profiter d’un mode coopératif local en écran partagé. Les commandes ont été repensées pour offrir une accessibilité adaptée à tous les publics, tout en conservant la profondeur qui avait fait la renommée du titre original.

La seconde réédition, Toy Story: Retro Roundup!, se présente comme une compilation définitive des jeux Toy Story des années 1990 et 2000. Elle rassemble cinq titres : Toy Story (1995), Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue! (1999), Toy Story 2 (1999), Buzz Lightyear of Star Command (2000), Toy Story Racer (2001) et A Bug’s Life (1998) en bonus. La compilation inclut un total de onze versions différentes, couvrant les plateformes de salon et portables de l’époque. Plusieurs fonctionnalités modernes ont été intégrées pour faciliter l’expérience de jeu, comme un système de retour en arrière instantané permettant de corriger une erreur sans avoir à recommencer un niveau, une sauvegarde et un chargement à tout moment, ainsi que des codes de triche de Rex offrant des vies illimitées, l’invincibilité ou le déverrouillage immédiat de personnages et de niveaux. Un mode Entraînement permet aux nouveaux joueurs de se familiariser avec les mécaniques, tandis que des guides de jeu modernisés et simplifiés facilitent la prise en main. Les visuels ont été retravaillés pour une meilleure lisibilité, avec la possibilité de basculer entre une version haute résolution et le rendu original de la PlayStation 1 pour une expérience nostalgique.

Au-delà des jeux eux-mêmes, Toy Story: Retro Roundup! propose un contenu bonus conséquent. Une série d’interviews inédites avec des figures clés de la franchise est incluse, mettant en avant Jason Katz, responsable de l’histoire chez Pixar, Jim Hanks, acteur de doublage, Luigi Priore, vice-président et directeur général de Disney & Pixar Games, et Jon Burton, fondateur de TT Games. Ces entretiens sont accompagnés d’un musée virtuel riche en archives, incluant des documents de développement rares, des photos d’époque et des éléments de conception originaux. Un lecteur de musique permet également d’écouter les bandes-son des six jeux de la collection, avec une version non compressée en qualité CD pour la musique de Toy Story (1995).

Les deux titres seront disponibles séparément en version numérique sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et PC via Steam, au prix de 24,99 USD chacun. Une édition physique unique, regroupant Toy Story: Retro Roundup! et Toy Story 3 Complete Edition, sera proposée au prix de 39,99 USD pour Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PlayStation 5. Les précommandes pour cette édition physique sont d’ores et déjà ouvertes sur le site officiel d’Atari.

Ethan Stearns, vice-président des jeux chez Atari, a souligné l’objectif de ces rééditions : « Avec Toy Story: Retro Roundup! et Toy Story 3 Complete Edition, les jeux classiques de Toy Story renaissent pour les fans, comme seul Digital Eclipse sait le faire. Les titres ont été soigneusement mis à jour pour les plateformes modernes et s’accompagnent de contenus bonus qui plongent les joueurs dans les coulisses de leur création. » Mike Mika, de Digital Eclipse, a ajouté : « Nous sommes ravis de permettre aux joueurs de replonger dans Toy Story 3 et de redécouvrir la créativité, l’humour et l’émotion qui font de Toy Story une franchise incontournable. Toy Story 3 est salué comme l’une des meilleures adaptations jeu-film de tous les temps, et il a été particulièrement gratifiant de revisiter ce titre. »