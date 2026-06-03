L’éditeur et développeur de jeux vidéo Cygames, Inc. basé à Tokyo, est heureux d’annoncer son retour à Japan Expo Paris pour son édition 2026. Celle-ci se tiendra du 9 au 12 juillet au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte.

De nombreuses activités seront disponibles sur le stand de Cygames, situé dans le Hall 6 (Zone Gaming – Stand D754). Les visiteurs pourront notamment célébrer le lancement de Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok en essayant le jeu sur PlayStation®5 et Nintendo Switch™ 2, découvrir des produits dérivés exclusifs sur place, participer à de multiples animations et tenter de gagner des prix inédits.

De plus, les comédiens officiels* de Granblue Fantasy feront leur toute première apparition en France et monteront sur la scène du stand Cygames !

Le CyStore, la boutique officielle de Cygames, sera également de retour cette année, avec de nombreux produits dérivés exclusifs issus des franchises emblématiques Granblue Fantasy, Umamusume: Pretty Derby et Shadowverse: Worlds Beyond.

Enfin, de nombreuses surprises dont des tournois Granblue Fantasy: Versus Rising quotidiens et bien plus encore attendent les visiteurs sur place.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel de Cygames ainsi que sur le compte X (anciennement Twitter) officiel de Cygames FR.

*Cosplayeurs officiels incarnant les personnages de Granblue Fantasy