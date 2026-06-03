Resolution Games a annoncé que Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked fera son entrée sur Nintendo Switch 2 le 16 juin 2026, après avoir été initialement lancé le 20 novembre 2025 sur PlayStation 5, PlayStation VR2, PC, SteamVR et Quest. Ce titre s’inscrit dans la lignée des jeux de plateau numériques tactiques, proposant une expérience coopérative inspirée de l’univers de Dungeons & Dragons et des Royaumes Oubliés.

Développé par Resolution Games, Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked se présente comme un RPG tactique coopératif où jusqu’à quatre joueurs peuvent s’affronter ou collaborer dans des aventures de type tabletop fantasy. Le jeu met en scène des combats au tour par tour, une narration guidée par les choix des joueurs, et une exploration de lieux emblématiques de l’univers de Dungeons & Dragons. Les joueurs incarnent des héros aux classes classiques – paladin, ensorceleur, rôdeur, guerrier, barde et roublard – et doivent résoudre des intrigues, combattre des ennemis et forger des alliances dans un cadre tactique exigeant.

L’expérience repose sur un système de cartes permettant d’utiliser des capacités uniques, de combiner des stratégies et de s’adapter aux défis changeants. Le jeu propose un mode solo pour ceux qui préfèrent jouer seuls, tout en mettant l’accent sur la coopération en groupe, où la coordination des mouvements et des pièges devient essentielle pour triompher. Les affrontements récompensent la réflexion tactique, avec des combats qui évoluent en fonction des cartes tirées et des ajustements de stratégie.

Dès son lancement, Battlemarked inclut deux campagnes mettant en scène des environnements variés comme le Bois de Padhiver, le Château du Gouffre escarpé et l’Épine dorsale du monde. Ces aventures offrent une grande rejouabilité, chaque partie étant différente grâce à des scénarios dynamiques et des choix narratifs impactant l’issue des quêtes. Resolution Games a également annoncé la sortie de contenus téléchargeables supplémentaires après le lancement, promettant d’étendre encore l’expérience.

Le jeu reprend les éléments iconiques de Dungeons & Dragons, des décors emblématiques aux effets magiques spectaculaires, en simplifiant l’accès pour tous les types de joueurs. Que ce soit pour des parties rapides ou des sessions plus longues, Battlemarked mise sur une approche immédiate et accessible, tout en conservant la profondeur stratégique typique des jeux de plateau tactiques.