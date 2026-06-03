KOEI TECMO Europe et le développeur Omega Force annoncent aujourd’hui que DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered sortira dans le monde entier d’ici la fin d’année. Pour célébrer l’ouverture des précommandes, de nouveaux détails sur les fonctionnalités inédites du remaster ont été dévoilés, accompagnés d’une bande-annonce riche en action. Cette édition remastérisée de l’un des titres les plus appréciés de la série est prévue pour le 1er octobre 2026 sur PlayStation®5, Nintendo Switch™2, Xbox Series X|S et PC Windows via Steam®.

DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered ne se contentera pas d’inclure l’intégralité du contenu du jeu original DYNASTY WARRIORS 3 et de son extension DYNASTY WARRIORS 3: Xtreme Legends. Il permettra également aux fans de redécouvrir ce titre fondateur grâce à des graphismes et une prise en main améliorés, ainsi que de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux scénarios. Plus de 40 officiers de la distribution d’origine feront leur retour dans ce remaster, aux côtés du protagoniste de DYNASTY WARRIORS: ORIGINS, Ziluan.

Des mécaniques emblématiques du jeu original, comme les attaques Musou ultimes et le mode coopératif à deux joueurs, sont de retour dans DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered, avec la nouvelle fonctionnalité « Esquive ». Grâce à cette action, les joueurs pourront éviter les attaques ennemies ou se retirer temporairement du champ de bataille. Réaliser une esquive au moment parfait déclenchera une « Esquive juste », une puissante contre-attaque. Les joueurs pourront également profiter de la nouvelle « Garde puissante parfaite » qui, si la classique « Garde puissante » est activée avec le bon timing, déviera l’attaque ennemie et offrira une fenêtre de contre-attaque pouvant étourdir l’adversaire. En exploitant ces nouveautés, les fans pourront renverser le cours de la bataille et remporter la victoire grâce à des éléments tactiques dévastateurs.

De nouveaux scénarios exigeants mettant en scène de nombreux officiers, pouvant être obtenus en remplissant des conditions spécifiques, ont également été ajoutés, permettant aux fans d’explorer l’histoire du titre original en parallèle d’ajouts captivants. De plus, la fonction « Fusion d’armes » fait son apparition dans DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered, offrant aux joueurs la possibilité de forger des armes ultimes en consommant les armes indésirables et en transférant leurs attributs élémentaires et compétences vers d’autres armes.

Toutes les nouvelles fonctionnalités ajoutées pourront être activées ou désactivées individuellement, donnant aux fans un contrôle total sur leur expérience DYNASTY WARRIORS. Pour plus de praticité, ces fonctionnalités peuvent également être gérées en bloc via l’option « Paramètres classiques », qui offre une expérience proche du titre original, tandis que l’option « Paramètres normaux » appliquera les réglages recommandés pour cette version remastérisée. Les fans pourront aussi se réjouir du retour du célèbre mode 2 joueurs hors-ligne du jeu d’origine, leur donnant la possibilité de faire équipe ou de s’affronter en écran partagé et de se lancer dans des batailles exigeantes dans les modes « Musou », « Libre » et « Versus ».

En plus de l’édition standard dématérialisée, les fans peuvent d’ores et déjà précommander l’Édition Digital Deluxe de DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered, qui comprend le jeu de base, 42 armes*, les Six Enseignements secrets, le Parchemin de vent et l’Amulette du tigre, une collection d’art conceptuel des officiers, ainsi qu’un ensemble de 42 costumes rétro inspirés du titre original.

Toute personne précommandant le jeu avant le 30 septembre 2026 recevra la selle « Roux Écarlate rétro » en bonus de précommande**.

DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered est actuellement en développement et sa sortie est prévue le 1er octobre 2026 sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S et PC Windows via Steam®.