Digital Foundry a publié une analyse technique approfondie de la version Nintendo Switch 2 de Final Fantasy VII Rebirth, à quelques heures de la sortie officielle du jeu prévue le 3 juin 2026. L’expertise de Digital Foundry permet de comprendre comment ce port a été optimisé, mettant en lumière à la fois les réussites et les compromis inhérents aux contraintes matérielles de la console. Le site propose un décryptage détaillé des choix techniques, accompagné de vidéos comparatives entre la Switch 2, la PS5, le PC et la Xbox Series S.

Le développement du port Switch 2 a nécessité une série d’optimisations majeures pour adapter le jeu à l’architecture de la console. Les textures ont vu leur qualité réduite pour correspondre à celles de la Xbox Series S, tandis que les distances de rendu des ombres ont été limitées afin de stabiliser les performances. Certains éléments de décor ont été supprimés ou simplifiés, notamment dans la ville de Kalm où des éléments de scène ont été retirés. La densité de la végétation a également été réduite dans les Plaines Herbues, et les niveaux de détail (LOD) de la géométrie et de la flore ont été revus à la baisse pour limiter le phénomène de pop-in. Les animations des personnages non-joueurs (PNJ) sont fortement réduites au-delà d’une certaine distance, donnant lieu à des personnages qui semblent figés ou clignotent. Les corps d’eau utilisent des maillages de moindre qualité, avec un brouillard volumétrique en dithering visible, particulièrement en mouvement. Malgré ces ajustements, la physique des objets, les cinématiques et la structure du monde restent fondamentalement intactes, et les modèles de personnages sont préservés. Le jeu conserve également les ombres dynamiques pour les objets en mouvement ainsi que les réflexions d’écran sur l’eau.

En mode docké, la version finale cible une résolution reconstruite entre 540p et 1080p grâce au DLSS, offrant une image plus nette que le mode natif 1080p de la Xbox Series S. Le DLSS permet d’éviter le ghosting typique des solutions de temporal anti-aliasing classiques, mais introduit des artefacts de bruit sur les détails fins comme les cheveux. Les ralentissements ponctuels (hitches) observés lors des coupes de caméra en démo ont été largement réduits, et les frames se rapprochent davantage de la cible de 33,3 ms pour un framerate stable à 30 FPS. Cependant, des chutes de performance surviennent encore, généralement autour de 50 ms. Dans les zones densément peuplées comme la ville de Kalm, le jeu ne tombe que de quelques frames sous les 30 FPS dans sa version finale, grâce à une réduction de la densité des PNJ pour stabiliser le framerate. Les zones ouvertes affichent une fréquence et une sévérité des chutes de FPS clairement atténuées, et les ralentissements plus importants de plus de 66 ms observés en démo ont été maîtrisés. Les légumes à faible polygone présents sur le chariot en démo ont été améliorés vers des modèles de haute qualité dans la version finale. Les espaces intérieurs serrés comme les Mines de Mythril du Chapitre 3 maintiennent largement les 30 FPS, avec de légères baisses lors des combats de boss, des attaques spéciales ou des étourdissements ennemis. La deuxième zone ouverte du jeu se stabilise généralement à la cible de 30 FPS.

Des vidéos comparatives ont été publiées pour illustrer les différences entre la version Switch 2 et celles disponibles sur PS5, PC et Xbox Series S. L’action de Final Fantasy VII Rebirth se déroule sur une planète vaste et vibrante, où Cloud, Tifa, Barret, Aerith et Red XIII quittent la cité dystopique de Midgar pour explorer le monde au-delà. Pour traquer Sephiroth, figure du passé de Cloud déterminée à dominer la planète, les héros s’allient à de nouveaux compagnons comme Yuffie, une ninja opérationnelle pleine d’esprit, et Cait Sith, un robot en forme de chat au caractère sarcastique. Le jeu promet une expérience mémorable, riche en rebondissements, en personnages marquants et en séquences spectaculaires, accessible aussi bien aux fans de longue date qu’aux nouveaux joueurs.