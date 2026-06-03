Warner Bros. Games et TT Games ont officiellement annoncé que LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight fera son apparition sur Nintendo Switch 2 le 18 septembre 2026, mettant fin à une longue attente pour les joueurs de la nouvelle console. Ce titre en monde ouvert, qui avait déjà été lancé sur les autres plateformes le mois précédent, propose une expérience inédite centrée sur l’ascension de Bruce Wayne en tant que Batman, depuis ses origines jusqu’à sa légende. L’histoire s’inspire de décennies de films, séries télévisées, bandes dessinées et jeux vidéo Batman, tout en intégrant l’humour caractéristique des jeux LEGO et une multitude de références DC.

La version Switch 2 sera disponible en deux éditions : la Standard Edition au prix de 69,99 € et la Deluxe Edition à 89,99 €. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes, avec une particularité pour l’édition physique qui prendra la forme d’une Game-Key Card et non d’un boîtier traditionnel. Tous les joueurs ayant précommandé l’une ou l’autre édition, qu’elle soit physique ou numérique, recevront dès le lancement le Batsuit Dark Knight Returns, inspiré de la série de comics éponyme, ainsi qu’un accès anticipé de trois jours avant la sortie officielle.

La Deluxe Edition inclut en plus des éléments supplémentaires. Les joueurs bénéficieront d’un accessoire physique exclusif : une minifigure Batman rétro inspirée des jeux vidéo Batman des années 1990, disponible uniquement avec l’édition physique et dans la limite des stocks. Ils auront également accès au Legacy Collection DLC, qui propose de nouveaux costumes, véhicules et objets pour la Batcave, inspirés notamment des jeux Batman: Arkham, de la série Batman Beyond et d’un pack thématique musical pour les fêtes. Le contenu le plus attendu, le Mayhem Collection DLC, sera également disponible dès le 18 septembre. Ce pack introduit un mode Mayhem permettant de jouer avec Joker et Harley Quinn, une nouvelle mission narrative, ainsi que le Sinister Pack, qui comprend sept nouveaux costumes (un pour chaque personnage jouable), cinq nouveaux objets pour la Batcave, et une nouvelle Batmobile pour explorer le monde ouvert.

Le jeu propose déjà plusieurs tenues alternatives pour Batman. Le Batsuit de l’Âge d’Or, inspiré de la première apparition du personnage dans Detective Comics #27 en 1939, est accessible aux joueurs ayant créé un compte Warner Bros. Games ou en possédant déjà un. Les joueurs liés à un compte HBO Max actif peuvent également débloquer le Batsuit Dark Knights of Steel, inspiré de la série de comics éponyme, ainsi que le Batsuit Black Lantern, inspiré de la série HBO Lanterns. Ces tenues s’ajoutent à celles déjà disponibles dans le jeu, offrant une personnalisation étendue de l’expérience.

Pour les collectionneurs, quatre sets LEGO DC Batman physiques sont disponibles, chacun incluant du contenu numérique exclusif pour le jeu. Le set LEGO DC Batman: Batman Logo permet de débloquer un Batsuit doré dans le jeu, tandis que les sets LEGO DC Batman: The Batman Batmobile, LEGO DC Batman Batman v Superman Batmobile et LEGO DC Batman: Batman & Robin Batmobile offrent respectivement une version jouable de chaque Batmobile dans le jeu, ainsi qu’une variante dorée exclusive de chaque véhicule. Ces goodies physiques sont soumis à disponibilité et permettent d’obtenir des éléments uniques qui ne sont pas disponibles autrement.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight est développé par TT Games et se distingue par son approche en monde ouvert, mêlant action, aventure et humour typique de la licence LEGO. Le jeu met en vedette la voix de Matt Berry dans le rôle de Bane, ajoutant une touche supplémentaire d’immersion pour les fans. Avec l’arrivée sur Switch 2, les joueurs pourront enfin profiter de cette aventure dans une version adaptée aux spécificités de la nouvelle console Nintendo, tout en bénéficiant des contenus additionnels inclus avec les éditions Deluxe et Standard.

Les précommandes sont ouvertes pour les deux éditions, et les joueurs peuvent s’attendre à une sortie riche en contenu dès le 18 septembre 2026, date à laquelle les DLC Mayhem Collection et Legacy Collection seront également disponibles pour les possesseurs des éditions Deluxe sur toutes les plateformes.