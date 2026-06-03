Ubisoft et ses studios Ubisoft Montpellier ainsi qu’Ubisoft Milan officialisent Rayman Legends Retold, une réinterprétation modernisée du dernier opus principal de la série Rayman. Annoncée lors d’un State of Play, cette version prendra le chemin de la Nintendo Switch 2 dès le 1er octobre 2026, au prix de 39,99 dollars ou 39,99 euros, avant de débarquer simultanément sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.

Ce Rayman Legends Retold se présente comme une réinterprétation ambitieuse du jeu sorti initialement sur Wii U en 2013, puis réédité en version Definitive sur Nintendo Switch en 2017. Ubisoft met en avant des modifications visuelles majeures pour cette nouvelle mouture, avec des décors de fond considérablement enrichis et une caméra désormais dynamique, abandonnant le cadrage 2D fixe de l’original. Les personnages, dont Rayman et ses compagnons, bénéficient également d’un redessin complet, tandis que le jeu intègre des séquences 3D inédites, comme une balade sur le dos d’un dragon en rails, ainsi que de nouveaux niveaux et un royaume supplémentaire à explorer.

L’expérience conserve l’ADN du Rayman Legends original, à savoir un plateforme musical synchronisé où chaque mouvement doit être calé sur le rythme des niveaux. Les joueurs pourront s’aventurer en solo ou plonger dans l’action jusqu’à quatre en coopératif local, avant de s’affronter dans le mode Kung Foot, désormais plus étendu et amélioré. Le titre propose également une bande-son élargie, intégrant de nouveaux morceaux pour accompagner les stages musicaux emblématiques de la série.

L’intrigue de Rayman Legends Retold s’enrichit d’une nouvelle narration, menant les héros vers un mystérieux royaume, la Glade of Dreams, dont l’exploration promet de dévoiler de nouveaux secrets. Ubisoft souligne que cette version conserve la structure de gameplay éprouvée du titre de 2013, tout en y ajoutant des twists scénaristiques et des éléments inédits qui dynamisent l’aventure. Les développeurs promettent une expérience accessible aussi bien aux nouveaux joueurs qu’aux fans historiques, avec une jouabilité fluide et des mécaniques de plateforme toujours aussi exigeantes.

Le jeu serait également accompagné d’un exemplaire de Rayman Origins : Enhanced Edition, une autre version remasterisée proposant une résolution 4K, 60 images par seconde, de nouveaux objets à collectionner et bien plus encore.