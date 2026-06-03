Selon l’insider Jeff Grubb, qui s’appuie sur ses sources habituelles, Nintendo préparerait un Nintendo Direct officiel pour le mardi 9 juin 2026, probablement en matinée (heure américaine). Cette annonce s’inscrit dans la continuité des événements majeurs du Summer Game Fest, après le State of Play de Sony de cette nuit et le Xbox Showcase prévu le dimanche 7 juin. Bien que l’heure exacte ne soit pas encore confirmée, Grubb précise que les fuseaux horaires pourraient influencer la diffusion, mais que la fenêtre du mardi matin (fin d’aprem chez nous) semble la plus probable.

Cette rumeur s’ajoute aux indices laissés par d’autres observateurs, comme Nash Weedle, qui a évoqué une possible date calquée sur celle de la sortie américaine d’Animal Crossing: New Leaf (9 juin), renforçant la crédibilité de cette fenêtre. Si cette information se concrétise, ce Direct représenterait une rare opportunité pour Nintendo de communiquer de manière structurée sur ses projets à venir, alors que la communication de l’entreprise ces derniers mois a souvent été éparse et décentralisée, laissant planer de nombreuses interrogations sur sa stratégie post-été 2026.

Parmi les révélations attendues, plusieurs rumeurs circulent concernant des annonces majeures :