Crystal Dynamics et le studio à l’origine de la série Tomb Raider ont annoncé Tomb Raider: Legacy of Atlantis, une réinterprétation moderne du titre fondateur sorti en 1996. Ce remake, développé pour Nintendo Switch 2, marque une nouvelle étape dans l’évolution de l’aventure de Lara Croft, en proposant une expérience graphiquement époustouflante tout en conservant l’essence du gameplay original.

L’histoire de Tomb Raider: Legacy of Atlantis plonge le joueur dans la quête de Lara Croft, alors en pleine exploration des vestiges d’une civilisation perdue. Le récit, enrichi par rapport à l’original, met en lumière les origines de Lara et son évolution en tant qu’aventurière légendaire. Le joueur incarne cette héroïne emblématique dans sa recherche des fragments du Scion, un artefact d’une puissance inégalée, dispersés à travers des lieux mythiques et dangereux.

L’aventure se déroule dans des environnements variés, chacun inspiré des décors emblématiques de la série : les jungles du Pérou, où la végétation dense cache des ruines oubliées, les ruines de la Grèce antique, baignées de mystère et de légendes, les déserts d’Égypte, où le sable dissimule des secrets millénaires, et une île méditerranéenne mystérieuse, enveloppée de mythes et de récits anciens. Ces mondes, entièrement recréés, sont conçus pour offrir une immersion totale, avec des paysages traître où chaque pas peut mener à un piège ou à une découverte.

Le gameplay de Tomb Raider: Legacy of Atlantis repose sur un équilibre entre exploration, plateformes et énigmes. Lara Croft utilise son agilité et sa force pour traverser des terrains périlleux, escalader des falaises, sauter au-dessus de précipices et se balancer grâce à son grappin emblématique. Les environnements sont riches en défis physiques, exigeant une maîtrise précise des mouvements pour éviter les pièges mortels et progresser dans l’aventure.

Les énigmes occupent une place centrale dans le titre, avec des mécaniques variées inspirées des engins antiques. Le joueur doit manipuler des jets d’eau, réorienter des faisceaux lumineux, activer des plaques de pression et déchiffrer des symboles anciens pour dévoiler des passages cachés et résoudre les mystères des lieux explorés. Ces défis nécessitent une combinaison de logique, d’observation et de connaissances acquises au fil de l’aventure, offrant une expérience à la fois stimulante et gratifiante.

Le combat fait également partie intégrante de l’expérience, avec des affrontements contre une faune sauvage, des mercenaires et des créatures mythologiques. Lara Croft peut compter sur ses deux pistolets emblématiques, ainsi que sur d’autres armes à débloquer au fil de sa progression. Les combats exigent une utilisation stratégique des compétences acrobatiques de Lara, permettant d’infliger des attaques dévastatrices tout en esquivant les assauts ennemis.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis se distingue par ses graphismes, rendus possibles grâce à l’Unreal Engine 5. Les environnements, les animations et les détails visuels sont conçus pour sublimer l’immersion, tout en rendant hommage à l’esthétique et à l’ambiance du premier jeu de la série. Le titre propose également des surprises modernes, intégrant des éléments de gameplay et de narration qui enrichissent l’expérience sans altérer l’esprit original.

Destiné aussi bien aux vétérans de la série qu’aux nouveaux joueurs, Tomb Raider: Legacy of Atlantis promet une aventure accessible tout en offrant une profondeur qui satisfera les fans les plus exigeants. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch 2 à partir du 12 février 2027, sans indication supplémentaire concernant des éditions spéciales ou des contenus additionnels à ce stade.