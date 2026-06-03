La Saison 3 offre également des nouveaux « Personas » pour Kane et Rey Mysterio, Asuka, Solo Sikoa et d’autres, le retour de la star de NBA Tyrese Haliburton, des nouvelles créations, set de mouvements, contenus Ma FACTION, World Taunts et bien plus !

Le contenu de la Saison 3 du Pass Ringside arrive dans WWE 2K26 ! 2K dévoile le dernier rapport Ringside, révélant en détail les contenus estivaux torrides disponibles dès aujourd’hui.

Sur la Piste Premium :

La Saison 3 du Pass Ringside présente de nouveaux visages dans la franchise, mais également le retour de certaines Superstars. Tandis que Matt Cardona et Brian Pillman font leurs retours, La Parka et Torrie Wilson font leur première apparition dans le roster WWE 2K, apportant un total de 36 nouveaux mouvements et provocations ; Comme établi lors de la Saison 2, tous les nouveaux personnages du DLC de la Piste Premium du Pass Ringside sont débloqués et peuvent être récupérés immédiatement au Palier 1

et font leurs retours, et font leur première apparition dans le roster WWE 2K, apportant un total de 36 nouveaux mouvements et provocations ; Plusieurs nouveaux « Personas » sont introduits, dont Kane ’01 et Rey Mysterio ’01, ainsi qu’un panel de nouveaux éléments de création et de mouvements pour la personnalisation des personnages, des boosts RXP, des VC The Island, des jetons Ma FACTION et plus encore.

Ancien champion intercontinental, champion des États-Unis et double champion par équipe de la WWE/Raw, Matt Cardona a fait sa dernière apparition dans la franchise WWE 2K dans WWE 2K20, sous le nom de Zack Ryder. Débutant dans la WWE en 2007, Cardona n’a jamais attendu que le succès le trouve. En développant le personnage de Zack Ryder, une star de YouTube aux cheveux hérissés et au poing levé, Cardona a rapidement gagné l’affection des fans et s’est propulsé au titre de Champion. Après s’être retiré de la WWE en 2020, Cardona a fait son retour à la WWE début 2026, notamment en participant au Royal Rumble, juste à temps pour s’assurer une place dans l’effectif de WWE 2K26 grâce au Pass Ringside.

Un des personnages les plus apprécié dans l’histoire de la lucha libre mexicaine et de l’AAA, La Parka est reconnaissable entre tous grâce à son costume emblématique sur le thème des squelettes, à ses figures aériennes et à ses pitreries flamboyantes, notamment lorsqu’il descendait la rampe d’accès vers le ring en dansant. Si la dernière incarnation du personnage de La Parka est devenue instantanément une star de la AAA, et a même fait une apparition surprise lors du match Royal Rumble de 2026, La Parka a toujours été parmi les favoris des fans de la WWE. Dans les années 1990, La Parka était connu comme le « Chairman de la WCW », joueur de air guitar sur une chaise d’acier qu’il apportait sur le ring et utilisait souvent durant les matchs, au détriment de ses malheureux adversaires.

Bien avant d’être intégrée au Hall Of Fame de la WWE en 2019, la puissance athlétique, le glamour et la beauté de Torrie Wilson lui avaient fait gagner l’admiration des fans dans le monde entier. Anciennement mannequin de fitness, Wilson a fait ses débuts sur le ring de la WCW en 1999, aux côtés de personnalités telles que Alundra Blayze/Madusa, Scott Steiner et Eddie Guerrero. Elle rejoint la WWE à partir de 2001 jusqu’à sa retraite du monde du divertissement sportif en 2008, Wilson a croisé le chemin de Stacy Keibler, Victoria, Kelly Kelly, Trish Stratus et plein d’autres. En 2018, elle retourne sur le ring à l’occasion du premier match féminin au Royal Rumble. Plus tard dans l’année, elle a participé à la WWE Evolution, le tout premier grand événement en direct exclusivement féminin, dans le cadre d’une Battle Royale pour décrocher une future chance de remporter le titre.

Le personnage de « Loose Cannon » incarné par Brian Pillman, avec ses impressionnantes figures aériennes, l’a véritablement propulsé en une Superstar en avance sur son temps. Ancien joueur vedette de football américain universitaire et professionnel, Pillman a appris le catch professionnel auprès de la célèbre famille Hart. Après avoir rejoint la WCW en 1989, son style aérien lui a valu le surnom de « Flyin’ » Brian et son partenariat avec « Stunning » Steve Austin au sein du duo Hollywood Blonds leur a permis de remporter le titre de champions par équipe de la WCW avant qu’Austin ne se retourne contre lui. Pillman a continué à évoluer, adoptant le personnage de « Loose Cannon » jusqu’à la fin de sa carrière de catcheur. Imprévisible, intense et brouillant les frontières entre réalité et fiction, « Loose Cannon » a semé le chaos à la WCW et à l’ECW, avant de rejoindre la WWE. Là-bas, il a ravivé sa rivalité avec son ancien partenaire Steve Austin, via son personnage de « Stone Cold », qui a contribué à inaugurer l’ère Attitude, avant de rejoindre plus tard la légendaire écurie Hart Foundation. Aujourd’hui, Pillman reste dans les mémoires comme l’une des personnalités les plus passionnantes, imprévisibles et révolutionnaires à avoir jamais foulé le ring de la WWE.

Deux nouveaux « Personas » uniques disponibles dans le parcours Premium de la saison 3 du Ringside Pass font revivre la « Monday Night War » : Kane ‘01, vêtu d’un débardeur sans manches orné de flammes, et Rey Mysterio ‘01, arborant une salopette en jean et un masque rappelant son apparence lors du WCW SuperBrawl Revenge, comme s’ils venaient tout droit de l’année 2001. Tout au long de la Piste Premium du Pass Ringside, les joueurs découvriront également de nouveaux éléments et mouvements pour Create-A-Superstar, notamment de nouveaux objets cosmétiques des marques Chalkline et Homage sur le thème de la WCW/nWo, de la monnaie et du contenu Ma FACTION, des World Taunts et des VC pour The Island, et bien plus encore.

Sur la Piste Gratuite :

Des personnages mettant en avant les looks historiques des Superstars, notamment Asuka « Mutiny Faction », inspirée du scénario Mon ASCENSION de WWE 2K25, Solo Sikoa ‘22 et Brock Lesnar ‘03, ainsi que la star de la NBA et grand fan de la WWE Tyrese Haliburton, seront disponibles pour tous les joueurs à gagner et à débloquer.

Quatre éditions de WWE 2K26 sont disponibles dès maintenant : WWE 2K26 Édition Standard, WWE 2K26 Édition King of Kings, WWE 2K26 Édition Attitude Era et WWE 2K26 Édition Monday Night War. La Saison 3 Premium du Pass Ringside est incluse dans WWE 2K26 Édition Attitude Era et WWE 2K26 Édition Monday Night War, dans le cadre du Season Pass, et est également disponible à l’achat individuel.