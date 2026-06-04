Clear River Games, éditeur spécialisé dans les jeux classiques et rétro, annonce la sortie simultanée de deux titres de la série Cotton pour le 22 octobre 2026. Cotton Reboot! fera son apparition sur Nintendo Switch 2 et PlayStation 5, tandis que Cotton Reboot! High Tension! sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5. Les deux jeux bénéficieront de versions physiques et digitales, offrant ainsi une accessibilité complète aux collectionneurs comme aux joueurs privilégiant le téléchargement.

La série Cotton, apparue en 1991, a marqué l’histoire du genre cute ’em up avec son héroïne éponyme, une sorcière à la recherche de ses friandises préférées en forme de saule, Willow. Cotton Reboot! propose une refonte moderne du titre original, permettant aux joueurs de choisir entre un mode HD amélioré ou une expérience fidèle à l’original X68000. Cette dernière option restitue les graphismes pixel art caractéristiques de la version 1991, tandis que le mode HD modernise l’ensemble pour une meilleure lisibilité. Les joueurs pourront également sélectionner entre la bande-son originale X68000 ou une version remixée spécialement conçue pour les plateformes actuelles. Le gameplay conserve sa simplicité d’accès tout en proposant une difficulté progressive, rendant le titre accessible aux nouveaux venus comme aux vétérans du genre.

Cotton Reboot! High Tension!, sorti initialement au Japon le 31 juillet 2025, constitue le deuxième volet de la série Reboot. Contrairement au premier opus où Cotton cherchait à récupérer des Willow, ce nouvel épisode introduit une menace bien plus sombre : un Willow ayant pris forme humaine et incarnant le mal absolu. Le jeu reprend les mécaniques de base de Cotton Reboot! tout en les enrichissant de nouveaux éléments. Les attaques ennemies deviennent plus intenses, mais le joueur peut désormais exploiter une magie cachée puissante pour augmenter son score. Le système Fever, présent dans le premier jeu, revient sous une forme améliorée avec le Willow Fever, offrant des opportunités de scoring accrues. Les capacités emblématiques comme le Fire Dragon et le Lighting sont conservées, tout en intégrant de nouvelles mécaniques à maîtriser.

Les versions physiques de Cotton Reboot! seront disponibles sur Nintendo Switch 2 et PlayStation 5, tandis que Cotton Reboot! High Tension! proposera une édition physique pour Nintendo Switch et PlayStation 5. Les versions digitales seront accessibles sur l’ensemble des plateformes annoncées : Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Clear River Games souligne que ces sorties marquent une étape importante pour la série, avec des éditions adaptées aux nouvelles consoles comme la Nintendo Switch 2, tout en maintenant une compatibilité avec les plateformes existantes.

La série Cotton a connu plusieurs rééditions depuis son lancement initial. Cotton Reboot! est sorti au Japon le 25 février 2021 sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, avant une diffusion mondiale le 20 juillet 2021. Une version PC via Steam a suivi le 10 novembre 2021. Cotton Reboot! High Tension! a été lancé au Japon le 31 juillet 2025, confirmant ainsi la continuité de la franchise sous l’impulsion de Beep, développeur Studio Siesta et Rocket Engine. Ces rééditions successives témoignent de l’engouement persistant pour la série, qui a su conserver son identité visuelle et son gameplay caractéristique malgré les évolutions technologiques.