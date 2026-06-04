Les fans du monde entier peuvent découvrir le plus grand sport au monde comme jamais auparavant grâce à la dernière mise à jour internationale de football, disponible sans frais supplémentaires* dans EA Sports FC™ 26 et EA Sports FC™ Mobile.

​De plus, les fans qui n’ont pas encore rejoint l’action dans EA Sports FC 26 peuvent se procurer l’édition The World’s Game afin de recevoir un pack “Or XI de départ” ainsi que trois choix de joueurs non échangeables.

Alors que la saison estivale du football international démarre, EA SPORTS FC™ permet aux fans de se plonger dans le suspense, l’intensité et la passion des compétitions mondiales grâce à la mise à jour « The World’s Game », désormais disponible sans frais supplémentaires dans EA SPORTS FC™ 26 et EA SPORTS FC™ Mobile. L’histoire prend vie dans EA SPORTS FC™, où les fans peuvent jouer, célébrer et s’immerger dans la culture du football à travers de nombreux modes, dans une expérience inspirée par ce sport mondial.

Avec 53 équipes nationales sous licence officielle, dont 41 nations qualifiées telles que l’Angleterre, l’Allemagne, le Mexique, le Canada, les États-Unis, l’Uruguay, la République de Corée, l’Arabie saoudite, l’Australie et bien d’autres, ‘The World’s Game’ offre aux fans la possibilité de mener leur nation vers la gloire, de créer leur propre légende du football et de réécrire l’histoire. Les partenariats récemment annoncés avec le Brésil, la Turquie, l’Espagne et le Portugal renforcent encore l’authenticité du jeu, permettant aux joueurs de représenter certaines des nations de football les plus emblématiques au monde avec des maillots, des écussons et des ressemblances de joueurs officiels.

« Je suis ravi que les supporters puissent nous encourager et rester en contact avec l’équipe grâce à ‘The World’s Game’ », a déclaré Jude Bellingham, milieu de terrain de l’équipe d’Angleterre et vedette de la couverture de FC 26. « Je sais que ce jeu occupe une place particulière dans le cœur de chacun en cette période, et que les supporters du monde entier, ainsi que ceux de chez nous, y joueront tout au long du tournoi. Je leur suis vraiment reconnaissant de leur soutien alors que nous nous apprêtons à disputer cette compétition cet été. »

« Représenter le Brésil sur la scène internationale est un rêve que je nourris depuis mon enfance. Porter le maillot de l’équipe nationale et me voir dans FC 26 et FC Mobile est tout simplement incroyable », a déclaré l’attaquant brésilien Endrick. « C’est une occasion unique pour moi et pour les fans du monde entier de se rapprocher de leurs équipes nationales dans EA SPORTS FC, et j’espère qu’ils apprécieront ‘The World’s Game’ autant que j’apprécie de jouer pour le Brésil. »

La mise à jour d’EA SPORTS FC 26 propose un nouveau mode tournoi autonome à 48 équipes qui retrace le parcours des équipes depuis la phase de groupes jusqu’aux phases à élimination directe, pour aboutir à la finale. Des matchs internationaux ponctuels seront également disponibles dans le mode Coup d’envoi, permettant aux joueurs de choisir parmi 60 nations et de créer leurs propres histoires de football international.

EA SPORTS FC™ 26: ÉDITION “THE WORLD’S GAME”

Les fans qui n’ont pas encore plongé dans l’action sur console ou PC peuvent démarrer l’été du football international avec EA SPORTS FC™ 26 : Édition “The World’s Game”, qui comprend un pack « Or XI de départ » et trois joueurs sélectionnés non échangeables issus de certaines campagnes FUT™ d’EA SPORTS FC™ 26.

L’Édition « The World’s Game » comprend :

3,000 Points de Saison Recevez 3 000 points de saison à utiliser dans le Pass Saisonnier FC

Un pack “Or XI de départ” (note globale de 84 ou plus, avec au moins un joueur garanti d’une note de 86 ou plus) Contient 1 gardien, 4 défenseurs, 3 milieux de terrain et 3 attaquants. Tous les éléments sont non échangeables

1 choix parmi 5 joueurs de campagne d’élite (non échangeable) Choisissez 1 des 5 joueurs de campagne d’élite notés entre 90 et 93 OVR, parmi une sélection de campagnes EA SPORTS FC™ 26 FUT™ §

1 choix parmi 5 joueurs ICÔNES ou Héros (non échangeable) Choisissez 1 des 5 ICÔNES ou héros, notés entre 90 et 94 en OVR, parmi une sélection de campagnes EA SPORTS FC™ 26 FUT™ §§

1 choix parmi 12 joueurs internationaux TOTS (non échangeable) Choisissez 1 des 12 joueurs internationaux TOTS, notés jusqu’à 95 en OVR §§§



L’HISTOIRE EST DISPONIBLE DANS FC 26 FOOTBALL ULTIMATE TEAM ET LE MODE CARRIÈRE

La mise à jour « The World’s Game » rend hommage à l’un des plus grands talents du football, Pelé. Les fans qui se connecteront à Ultimate Team pendant l’événement « Festival of Football » recevront un élément ICÔNE Festival du football Pelé d’une note générale de 93 et trois Évolutions « Choisissez votre périple** célébrant ses exploits internationaux en 1970.

Le football international fait également son entrée dans FC 26 Football Ultimate Team™ avec le nouveau Périple des nations, qui propose un centre d’événements dédié à la saison du Festival du football. En parcourant les cinq continents, les fans pourront revenir chaque semaine pour découvrir de nouvelles campagnes et remporter des récompenses inspirées de joueurs emblématiques, de nations historiques et de stars montantes de chaque région.

Avec la mise à jour « The World’s Game », Football Ultimate Team™ dans FC 26 propose de nouveaux jetons liés à des événements et des campagnes, offrant ainsi aux fans davantage de choix quant à leur façon de jouer et à ce qu’ils peuvent gagner, en relevant des défis et en échangeant des récompenses thématiques dans une boutique dédiée.

La mise à jour « The World’s Game » s’étend également au mode Carrière Manager de FC 26 avec l’ajout du Tournoi international masculin, qui suit la même structure et les mêmes règles que le mode « The World’s Game ». Le mode Carrière de joueur bénéficie également d’ICÔNES et de Héros sur le thème du Festival du football, de nouveaux défis Manager Live et d’objectifs de saison liés aux équipes nationales.

Consultez les notes de mise à jour pour en savoir plus sur les nouveautés de la mise à jour « The World’s Game » dans FC 26.. Pour plus d’informations sur EA SPORTS FC 26, veuillez visiter easports.com/fc26 et assurez-vous de suivre nos réseaux sociaux pour toutes les dernières actualités et annonces à venir concernant EA SPORTS FC.

JOUEZ AU JEU LE PLUS POPULAIRE AU MONDE PARTOUT AVEC FC MOBILE

Dans EA SPORTS FC™ Mobile, les joueurs peuvent se disputer la gloire internationale grâce au nouveau mode Tournoi, une expérience totalement immersive. Le tournoi « The World’s Game » propose plus de 50 équipes nationales parmi lesquelles choisir. Chaque équipe est prête à entrer sur le terrain, avec ses tenues nationales, son histoire, ses notes de joueurs, des objets de joueur sur le thème du drapeau, ainsi que des ICÔNES et des Héros.

La mise à jour « The World’s Game » pour FC Mobile introduit également le mode Match Rapide, qui permet aux joueurs de créer une salle de jeu dédiée et de partager le code pour une mise en place rapide et fluide avec des amis ou de nouveaux adversaires. Choisissez parmi votre équipe personnelle, ou n’importe quel club ou équipe nationale, pour disputer des matchs en face à face ou en mode Multi-attaque..

Pour plus d’informations, consultez les notes de mise à jour de « The World’s Game » pour FC Mobile . Pour plus d’actualités et d’informations sur EA SPORTS FC™ Mobile, restez connectés au site officiel et aux réseaux sociaux sur Facebook , Instagram , X , Twitch , et YouTube . Téléchargez le jeu gratuitement sur l’App Store et Google Play. Le Club est à toi, partout !

*Nécessite le jeu de base (vendu séparément) et une connexion Internet. Un compte EA et/ou une plateforme peuvent également être requis.

**Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Pour plus d’informations, rendez-vous sur ea.com/games/ea-sports-fc/fc-26/game-disclaimers for details.

§ Choix de joueurs issus de Knockout Royalty, Fantasy FC, FUT Birthday, Answer the Call et UEFA Road to the Final.

§§ Choix issus de Knockout Royalty, Fantasy FC, FUT Birthday and Trophy Titans.

§§§ Les choix incluent 1 joueur de chacun des pays suivants : Argentine, Brésil, Canada, Angleterre, France, Allemagne, Mexique, Pays-Bas, Portugal, Arabie saoudite, Espagne et États-Unis.