ELDEN RING Tarnished Edition inclut l’extension Shadow of the Erdtree, ainsi que de nouvelles classes de départ, des armures inédites et des options de personnalisation pour Torrent, la fidèle monture spectrale des joueurs.

À partir du 28 août cette année, l’Entre-Terre et le Royaume des Ombres prennent vie sur la Nintendo Switch 2™ avec ELDEN RING™ Tarnished Edition. Le RPG d’action en monde ouvert de FromSoftwareInc. et Bandai Namco Entertainment Inc. plonge les joueurs dans un vaste univers de dark fantasy, imaginé par Hidetaka Miyazaki, créateur de la série de jeux vidéo DARK SOULS®, et George R.R. Martin, auteur de la saga à succès du New York Times, « A Song of Ice and Fire ».

ELDEN RING Tarnished Edition inclura l’extension acclamée Shadow of the Erdtree, proposant une nouvelle aventure épique qui enrichit l’histoire du jeu original. Le titre proposera également du contenu inédit, dont deux nouvelles classes de départ au choix, de nouvelles armures pour les personnages, ainsi que la possibilité de personnaliser Torrent, la fidèle monture spectrale des joueurs.

ELDEN RING Tarnished Edition sera disponible le 28 août sur Nintendo Switch 2, et ce nouveau contenu sera également proposé à l’achat sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC via Steam®.

Le jeu original ELDEN RING a reçu plus de 400 nominations au titre de « Jeu de l’année » et s’est vendu à 30 millions d’exemplaires dans le monde. Avec ELDEN RING Tarnished Edition, les joueurs Nintendo pourront bientôt vivre cette incroyable quête pour devenir Seigneur d’Elden. Affrontez des défis redoutables, explorez des environnements immenses et faites face au danger à chaque instant dans ce RPG d’action en monde ouvert. Les joueurs traceront leur propre chemin dans le vaste monde interconnecté de l’Entre-Terre, à pied ou à dos de Torrent, leur monture spectrale.

ELDEN RING Tarnished Edition inclut également l’extension ELDEN RING Shadow of the Erdtree. En prolongeant l’histoire du jeu original, cette extension entraîne les joueurs dans une nouvelle aventure riche en mystères et en dangers, où ils devront affronter des boss redoutables et découvrir de nouveaux équipements, compétences, armes et armures. Sur les traces de Miquella, les anciens Sans-éclat devenus Seigneurs d’Elden pourraient être amenés à renoncer à leur grâce afin de percer les sombres secrets de l’univers d’ELDEN RING.