Arc System Works est heureux d’annoncer que River City Saga Journey to the West: The Battle of India est sorti aujourd’hui, le 4 juin 2026, sur différentes plateformes. Le jeu est désormais disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®5 et Steam®.

Ce titre est basé sur “Le Voyage en Occident”, l’un des quatre grands romans classiques de la littérature chinoise, dans la continuité de “Romance of the Three Kingdoms”. Il s’agit d’un jeu de type roguelike offrant une forte rejouabilité, dans lequel le joueur devient plus puissant à chaque partie, et qui est conçu pour être apprécié à son propre rythme.

Qu’est-ce que River City Saga Journey to the West: The Battle of India ?

‘Son Goku’, ‘Zhu Bajie’, ‘Sha Wujing’ et ‘Tripitaka’ !

Tous les personnages principaux viennent de l’univers ‘Kunio’ !!

Un jeu d’action comique aussi déjanté qu’exaltant, où toute la bande part en direction de Tenjiku !

Un roguelike d’action profond et hautement rejouable où chaque partie vous rend plus fort !

Au fil des niveaux, les joueurs collectent des ‘Secrets’ auprès de divinités apparaissant aléatoirement afin d’améliorer leurs compétences et leurs statistiques !

Avec pas moins de 80 types de ‘Secrets’ à découvrir, chacun pourra créer son build ultime et balayer des vagues entières d’ennemis !

Utilisez stratégiquement les trois styles de combat !

Les joueurs commencent uniquement avec le rapide ‘Son Goku’, mais débloqueront au fil de l’aventure le puissant ‘Zhu Bajie’ ainsi que le spécialiste longue portée ‘Sha Wujing’ !

Choisissez librement entre les trois personnages ‘Kunio’ et profitez de leurs caractéristiques uniques pour triompher des différents niveaux !

Les visages emblématiques de la série ‘Kunio-kun’ rejoignent l’aventure !

Les personnages cultes de la série apparaissent les uns après les autres sous les traits des héros de Journey to the West !

Parfois alliés du groupe Kunio, parfois redoutables boss sur leur route…

Les dialogues et échanges hilarants qui rythment l’aventure sont à ne surtout pas manquer !

Le nouveau site officiel présente les personnages présents et donne des conseils pour bien débuter.