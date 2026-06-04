Les données de ventes physiques de jeux au Japon pour la période du 25 au 31 mai 2026, publiées par Famitsu, placent Tomodachi Life : Une vie de rêve en première position pour la semaine, avec 52 483 exemplaires écoulés sur Nintendo Switch. Ce titre, sorti le 16 avril 2026 au prix de 6 480 yens, enregistre une baisse de 19 % par rapport à la semaine précédente, mais cumule désormais 1 259 031 unités vendues depuis son lancement. La deuxième position revient à 007 First Light sur PlayStation 5, qui réalise un démarrage à 20 690 copies vendues lors de sa sortie le 27 mai 2026 au tarif de 8 100 yens, marquant ainsi la meilleure performance parmi les nouveautés de la semaine.
Pokémon Pokopia occupe la troisième place avec 14 122 unités vendues sur Nintendo Switch 2 depuis le 5 mars 2026, à 8 164 yens l’exemplaire, affichant une diminution de 38 % par rapport à la semaine précédente et un cumul de 1 038 407 ventes. Yoshi and the Mysterious Book, sorti le 21 mai 2026 sur Switch 2 au prix de 7 255 yens, se classe quatrième avec 12 701 copies vendues et un total de 52 362 unités depuis sa commercialisation, en recul de 68 %. Utawarerumono: Past and Present Rediscovered fait son apparition en cinquième et neuvième positions, avec 6 225 unités écoulées sur PlayStation 5 et 2 863 sur Switch 2 lors de sa sortie le 28 mai 2026 au prix de 7 800 yens, totalisant 9 088 ventes en première semaine. Mario Kart World reste présent en sixième position avec 5 865 copies vendues sur Switch 2 depuis le 5 juin 2025, à 9 073 yens, et un cumul de 2 958 073 unités, malgré une baisse de 57 %. Demon Kill Demon: Yomi 1984, nouveau venu en septième position, s’écoule à 3 719 exemplaires sur Nintendo Switch depuis sa sortie le 28 mai 2026 au prix de 8 800 yens. Minecraft conserve la huitième place avec 3 480 unités vendues sur Switch au tarif de 3 600 yens, maintenant son total à 4 214 562 ventes sans variation. Super Mario Party: Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV termine le top 10 avec 2 858 copies vendues depuis le 24 juillet 2025, à 8 297 yens, et un cumul de 202 741 unités, en légère baisse de 1 %.
Parmi les cinq titres du top 10 disponibles sur Nintendo Switch 2, trois se classent dans les cinq premières positions, tandis que les deux autres jeux Switch 2, Utawarerumono: Past and Present Rediscovered et Super Mario Party: Jamboree, occupent respectivement les cinquième et dixième rangs. Sur PlayStation 5, deux nouveautés font leur entrée dans ce classement : 007 First Light et Utawarerumono: Past and Present Rediscovered, qui se partagent les deuxième et cinquième places. Enfin, Demon Kill Demon: Yomi 1984 est le seul titre Nintendo Switch à figurer dans le top 10 cette semaine, en septième position.
|Position
|Jeu
|Plateforme
|Ventes semaine
|Ventes totales
|1
|Tomodachi Life: Living the Dream
|NSW
|52,483
|1,259,031
|2
|007 First Light
|PS5
|20,690
|New
|3
|Pokemon Pokopia
|SW2
|14,122
|1,038,407
|4
|Yoshi and the Mysterious Book
|SW2
|12,701
|52,362
|5
|Utawarerumono: Past and Present Rediscovered
|PS5
|6,225
|New
|6
|Mario Kart World
|SW2
|5,865
|2,958,073
|7
|Demon Kill Demon: Yomi 1984
|NSW
|3,719
|New
|8
|Minecraft
|NSW
|3,480
|4,214,562
|9
|Utawarerumono: Past and Present Rediscovered
|SW2
|2,863
|New
|10
|Super Mario Party Jamboree
|SW2
|2,858
|202,741
Il est à noter que cette semaine marque l’entrée en vigueur de l’augmentation du prix de la Nintendo Switch 2.
|System
|This Week
|Last Week
|YTD
|LTD
|NS2
|31.751
|247.880
|2.081.146
|5.865.213
|PS5 #
|8.373
|8.673
|284.752
|7.582.962
|NSW #
|6.201
|9.539
|442.945
|36.859.088
|XBS #
|835
|877
|12.050
|700.977
|ALL
|47.160
|266.969
|2.821.168
|60.514.389
La chute brutale des ventes. Il y a eu des achats massifs avant en prévision, donc tout est un peu chamboulé, mais on sort d’une période dorée à prix bas, pour voir comment les sociétés vont devoir adapter leur stratégie et composer avec de plus grandes difficultés à croitre. Ce n’est pas infaisable, mais là où la route était un asphalte lisse et droit, elles font fasse aux pavés troués et virages serrés.
On s’en doutait, mais c’est si décevant pour la série Yoshi de ne jamais percer au Japon. Le jeu a pourtant toutes les qualités qu’il faut pour être apprécié là-bas, je ne comprends pas. Déjà, il ets très bon, mais il est kawaii, comme Kirby qui fonctionne ou Pokémon, etc…et possède un nom répandu au pays du soleil levant. Que c’est triste pour ce formidable petit dinosaure qui me régale depuis ma jeunesse.