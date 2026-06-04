Les données de ventes physiques de jeux au Japon pour la période du 25 au 31 mai 2026, publiées par Famitsu, placent Tomodachi Life : Une vie de rêve en première position pour la semaine, avec 52 483 exemplaires écoulés sur Nintendo Switch. Ce titre, sorti le 16 avril 2026 au prix de 6 480 yens, enregistre une baisse de 19 % par rapport à la semaine précédente, mais cumule désormais 1 259 031 unités vendues depuis son lancement. La deuxième position revient à 007 First Light sur PlayStation 5, qui réalise un démarrage à 20 690 copies vendues lors de sa sortie le 27 mai 2026 au tarif de 8 100 yens, marquant ainsi la meilleure performance parmi les nouveautés de la semaine.

Pokémon Pokopia occupe la troisième place avec 14 122 unités vendues sur Nintendo Switch 2 depuis le 5 mars 2026, à 8 164 yens l’exemplaire, affichant une diminution de 38 % par rapport à la semaine précédente et un cumul de 1 038 407 ventes. Yoshi and the Mysterious Book, sorti le 21 mai 2026 sur Switch 2 au prix de 7 255 yens, se classe quatrième avec 12 701 copies vendues et un total de 52 362 unités depuis sa commercialisation, en recul de 68 %. Utawarerumono: Past and Present Rediscovered fait son apparition en cinquième et neuvième positions, avec 6 225 unités écoulées sur PlayStation 5 et 2 863 sur Switch 2 lors de sa sortie le 28 mai 2026 au prix de 7 800 yens, totalisant 9 088 ventes en première semaine. Mario Kart World reste présent en sixième position avec 5 865 copies vendues sur Switch 2 depuis le 5 juin 2025, à 9 073 yens, et un cumul de 2 958 073 unités, malgré une baisse de 57 %. Demon Kill Demon: Yomi 1984, nouveau venu en septième position, s’écoule à 3 719 exemplaires sur Nintendo Switch depuis sa sortie le 28 mai 2026 au prix de 8 800 yens. Minecraft conserve la huitième place avec 3 480 unités vendues sur Switch au tarif de 3 600 yens, maintenant son total à 4 214 562 ventes sans variation. Super Mario Party: Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV termine le top 10 avec 2 858 copies vendues depuis le 24 juillet 2025, à 8 297 yens, et un cumul de 202 741 unités, en légère baisse de 1 %.

Parmi les cinq titres du top 10 disponibles sur Nintendo Switch 2, trois se classent dans les cinq premières positions, tandis que les deux autres jeux Switch 2, Utawarerumono: Past and Present Rediscovered et Super Mario Party: Jamboree, occupent respectivement les cinquième et dixième rangs. Sur PlayStation 5, deux nouveautés font leur entrée dans ce classement : 007 First Light et Utawarerumono: Past and Present Rediscovered, qui se partagent les deuxième et cinquième places. Enfin, Demon Kill Demon: Yomi 1984 est le seul titre Nintendo Switch à figurer dans le top 10 cette semaine, en septième position.

Position Jeu Plateforme Ventes semaine Ventes totales 1 Tomodachi Life: Living the Dream NSW 52,483 1,259,031 2 007 First Light PS5 20,690 New 3 Pokemon Pokopia SW2 14,122 1,038,407 4 Yoshi and the Mysterious Book SW2 12,701 52,362 5 Utawarerumono: Past and Present Rediscovered PS5 6,225 New 6 Mario Kart World SW2 5,865 2,958,073 7 Demon Kill Demon: Yomi 1984 NSW 3,719 New 8 Minecraft NSW 3,480 4,214,562 9 Utawarerumono: Past and Present Rediscovered SW2 2,863 New 10 Super Mario Party Jamboree SW2 2,858 202,741

Il est à noter que cette semaine marque l’entrée en vigueur de l’augmentation du prix de la Nintendo Switch 2.