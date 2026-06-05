Cygames et son studio Cygames Osaka viennent de publier un nouveau trailer de la série Meet the Crew pour Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok, mettant cette fois en avant le personnage jouable Fediel. Dans la version anglaise du jeu, Fediel est interprété par Savy Des-Etages, tandis que la version japonaise bénéficie de la voix d’Asami Tano.

Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok est prévu pour une sortie simultanée sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 et PC via Steam le 9 juillet 2026. Cette édition étendue du jeu promet d’approfondir l’expérience solo et multijoueur, avec un contenu renouvelé pour les joueurs occasionnels comme pour les vétérans.

L’action se déroule dans le Sky Realm, un univers où des îles flottent au-dessus d’une mer de nuages. Les joueurs incarnent un capitaine menant une équipe de skyfarers à la recherche de l’île mythique d’Estalucia. Leur périple les conduit désormais vers une région oubliée du ciel, le Zegagrande Skydom, où de nouveaux défis les attendent.

Le gameplay repose sur un système de combat dynamique et varié, permettant de former une équipe de quatre personnages aux styles de jeu distincts. Chaque membre de l’équipe dispose de mécaniques de combat uniques, offrant une grande diversité de stratégies. Les link attacks et les chain bursts permettent de combiner les compétences des personnages pour des attaques plus puissantes et spectaculaires. Pour les joueurs moins expérimentés, un Assist Mode est disponible afin de faciliter l’accès à l’histoire et de profiter pleinement de l’aventure sans frustration.

Le titre propose également une large gamme de quêtes jouables en solo ou en coopération, avec jusqu’à quatre joueurs en ligne ou en local. Ces missions incluent des affrontements contre des boss uniques, des défis de survie face à des hordes d’ennemis, ainsi que des contenus adaptés à tous les niveaux de difficulté. Que ce soit pour une session casual ou pour s’attaquer à des défis endgame particulièrement exigeants, Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok cherche à offrir une expérience complète et accessible.