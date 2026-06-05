Ubisoft a confirmé l’arrivée de Rayman Legends: Retold, une refonte visuelle et fonctionnelle du titre original Rayman Legends, dont la sortie est désormais programmée pour le 1er octobre 2026 sur Nintendo Switch 2. Les premières comparaisons visuelles entre les deux versions, disponibles sous forme de vidéos, mettent en lumière les améliorations apportées par cette édition remasterisée, notamment en termes de rendu graphique et d’immersion.

Rayman Legends: Retold conserve l’essence du jeu de plateforme musical original tout en y intégrant plusieurs nouveautés majeures. L’intrigue s’enrichit de nouveaux rebondissements narratifs, tandis qu’un royaume inédit, Kung Foot, fait son apparition. Le système de synchronisation des mouvements sur la bande-son est toujours au cœur du gameplay, avec des niveaux musicaux repensés et l’ajout de quatre nouvelles séquences où chaque action du joueur doit s’accorder au rythme. Les joueurs pourront explorer des mondes charmants et magiques, effectuer des trajets en vol sur le dos de dragons, et tenter de sauver les Teensies, tout en affrontant un nouvel antagoniste qui corrompt la Glade of Dreams. Le titre propose également une expérience solo ou en coopération jusqu’à quatre joueurs en écran partagé, avec des mécaniques de jeu revues pour accentuer l’aspect chaotique et compétitif du mode multijoueur.

D’un point de vue technique, Rayman Legends: Retold introduit des améliorations graphiques significatives. Le jeu abandonne partiellement la perception 2D traditionnelle en intégrant des effets de caméra dynamique, des environnements qui se déforment et des cinématiques en jeu retravaillées, visant à renforcer l’immersion du joueur. La bande-son, quant à elle, a été considérablement enrichie grâce au travail de Christophe Héral et Grant Kirkhope, deux compositeurs reconnus pour leurs contributions à des franchises emblématiques du jeu vidéo. Pour la première fois dans l’histoire de la série, les personnages principaux bénéficient d’un doublage vocal complet, leur conférant une dimension supplémentaire et donnant plus de vie à leur dialogue. Les cinématiques, désormais entièrement doublées, contribuent également à cette nouvelle dimension narrative.

Côté gameplay, Rayman Legends: Retold propose un contenu renouvelé avec un choix élargi de niveaux issus de l’original, ainsi que des défis supplémentaires dans la Cave of Trials, une arène de tests en libre accès où les joueurs peuvent repousser leurs limites. Le mode Kung Foot, déjà présent dans le jeu original, revient avec des contrôles optimisés, de nouveaux power-ups et des règles personnalisables, offrant une expérience compétitive repensée. Les comparaisons visuelles publiées par Ubisoft illustrent ces évolutions, montrant comment les environnements ont été retravaillés pour tirer parti des capacités techniques de la Nintendo Switch 2, tout en conservant l’identité visuelle colorée et distinctive de la série Rayman. Les vidéos mettent notamment en évidence les effets de profondeur, les animations retravaillées et les améliorations de la fluidité, qui distinguent cette version des graphismes plus statiques de l’édition originale.