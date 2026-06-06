Digital Eclipse et Atari ont annoncé Barbie™ Rewind, une expérience qui combine un nouveau jeu de décoration de Maison de rêve avec une collection de 16 jeux Barbie emblématiques de l’ère Y2K. Le titre sortira plus tard cette année sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Une édition physique Standard sera disponible pour PlayStation 5 et Nintendo Switch, tandis qu’une édition Deluxe Physical Edition verra le jour exclusivement sur Nintendo Switch.

L’expérience repose sur une Maison de rêve réinventée, où les joueurs sont invités à personnaliser l’intérieur et l’extérieur du logement emblématique de Barbie. Le jeu propose trois styles rétro pour la façade et permet de mixer les ambiances entre les pièces. Plus de 250 meubles, objets décoratifs et accessoires sont disponibles pour s’inspirer des véritables jouets Barbie commercialisés depuis plus de six décennies, allant d’une coiffeuse rose traditionnelle à une chaise gonflable des années 1990. Pour débloquer une partie de ces éléments, les joueurs doivent accomplir des quêtes en progressant dans la collection de jeux vidéo Barbie des années 1990 et 2000.

La collection de 16 jeux classiques inclut des titres renommés comme Barbie™ Pet Rescue (Game Boy Color), Barbie™ Horse Adventures™: Blue Ribbon Race™ (Game Boy Advance) ainsi que Barbie™: Vacation Adventure, un jeu inédit jusqu’alors qui n’avait jamais été commercialisé et qui était disponible à l’origine sur Sega Genesis et SNES. Ces jeux ont été retravaillés pour être accessibles sur les consoles actuelles, offrant une expérience modernisée tout en conservant leur charme d’origine.

Le gameplay repose sur un système de missions confiées par Barbie elle-même, qui contacte directement le joueur pour lui soumettre des demandes de décoration. En accomplissant ces tâches, les joueurs gagnent des points d’expérience et débloquent de nouveaux éléments pour personnaliser la Maison de rêve. Un Lookbook numérique exclusif permet également d’explorer l’histoire de Barbie à travers les décennies, avec des contributions de personnages comme Ken, Teresa et Christie, qui sollicitent parfois l’aide du joueur pour leurs propres projets de décoration.

D’après Mike Mika, responsable du studio chez Digital Eclipse, Barbie™ Rewind célèbre l’héritage de la franchise en mettant en avant soixante-cinq ans de mode, de décoration et de créativité à travers le prisme des jeux vidéo, tout en s’adressant à la fois aux fans historiques et aux nouvelles générations. Ethan Stearns, vice-président des jeux chez Atari, souligne que Barbie a toujours inspiré confiance, imagination et empowerment, et que cette collaboration contribue à perpétuer cette tradition en permettant aux joueurs de créer de nouveaux souvenirs en redécorant la Maison de rêve.

Barbie™ Rewind sera disponible en version numérique au prix de 29,99 dollars américains, tandis que les éditions physiques Standard pour PlayStation 5 et Nintendo Switch seront proposées au même tarif. L’édition Deluxe Physical Edition, réservée à la Nintendo Switch, s’affichera à 59,99 dollars américains et inclura une poupée exclusive vêtue d’un t-shirt Atari, d’un jean, avec des cheveux longs blonds striés de rose, ainsi qu’un poster en couleur. Les précommandes pour les versions numérique et physique débutent aujourd’hui sur le site officiel d’Atari.