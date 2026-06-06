Call of Duty: Modern Warfare 4 introduit DMZ, un mode extraction révolutionnaire qui redéfinit l’expérience de la franchise. Développé par Infinity Ward et édité par Activision, ce mode s’impose comme une proposition majeure, combinant narration évolutive, exploration libre et mécaniques de progression persistantes. Contrairement aux modes traditionnels de Call of Duty, DMZ se distingue par son approche immersive et dynamique, où chaque mission devient une nouvelle histoire façonnée par les choix des joueurs et les interactions avec un monde vivant. Ce mode, qui s’appuie sur les retours de la bêta de DMZ, promet une profondeur inédite grâce à des systèmes de crafting, des opérations variées et une intégration poussée du PvP et du PvE.

Les joueurs sont déployés dans la zone d’exclusion de Hajin, un territoire dévasté par les conflits récents du jeu principal. Leur mission consiste à récupérer des technologies militaires avancées abandonnées après la guerre, tout en naviguant dans un environnement hostile où les forces ennemies, les factions rivales et les conditions changeantes créent un terrain de jeu imprévisible. Hajin, situé dans une région contestée de la péninsule coréenne, est conçu pour être exploré en profondeur, avec des environnements variés allant des ruines de villes aux bases militaires abandonnées. Les conditions y sont en constante évolution : des changements météorologiques, des objectifs militaires dynamiques et des forces hostiles en mouvement transforment chaque mission en une nouvelle aventure. Les joueurs peuvent choisir entre des missions narratives structurées, des opérations dynamiques aux objectifs multiples, ou une exploration libre, le tout dans un monde partagé où le PvP et le PvE coexistent.

L’une des innovations majeures de DMZ réside dans son système de progression persistant. Les joueurs peuvent construire et améliorer leur Forward Operating Base (FOB), un hub central qui sert de point de départ et de retour après chaque mission. Le FOB inclut des stations clés comme un atelier de crafting doté d’une imprimante 3D, un espace de stockage persistant pour les butins, un tableau de missions et un conseil des primes. Ce système permet aux joueurs de préparer leurs opérations, de gérer leurs ressources et de progresser à long terme, avec des améliorations visuelles et fonctionnelles qui reflètent leur croissance en tant qu’opérateur. Les opérateurs, quant à eux, peuvent être personnalisés via un système de traits, permettant de spécialiser chaque personnage pour différents styles de jeu, allant du combat furtif à la collecte de ressources ou au PvP.

Les opérations dans DMZ sont conçues pour offrir une expérience riche et replayable. Les missions narratives, directement liées à l’histoire de Modern Warfare 4, permettent aux joueurs de poursuivre l’intrigue principale tout en explorant des points d’intérêt spécifiques dans Hajin. Les opérations dynamiques proposent des objectifs à étapes multiples qui évoluent en fonction des actions des joueurs et des conditions du terrain, tandis que l’exploration libre offre la possibilité de forger son propre chemin, avec des quêtes secondaires, des zones secrètes et des défis environnementaux qui récompensent la curiosité et l’audace. Les joueurs peuvent également s’engager dans des missions de sauvetage, des chasses aux ressources rares ou des assauts contre des cibles de haute valeur, chaque activité étant conçue pour offrir des récompenses proportionnelles aux risques encourus.

Le mode DMZ se distingue également par son approche du PvP. Les joueurs peuvent interagir avec d’autres opérateurs déployés dans la zone d’exclusion, ce qui ajoute une couche de compétition et de trahison à l’expérience. Un système de primes permet de traquer et d’éliminer des cibles rivales, augmentant ainsi la notoriété du joueur et offrant des récompenses substantielles. Le chat de proximité, amélioré pour refléter les conditions environnementales, ajoute une dimension tactique aux interactions entre joueurs, permettant des négociations, des trahisons ou des affrontements directs. Les joueurs doivent constamment évaluer les risques et les récompenses, car chaque rencontre peut avoir des conséquences durables sur leur progression et leur réputation dans Hajin.

La progression dans DMZ repose sur plusieurs piliers, dont le crafting, qui joue un rôle central. Une imprimante 3D permet de fabriquer des équipements, des armes et des objets tactiques à partir de ressources récupérées dans Hajin. Les joueurs peuvent ainsi adapter leur équipement en fonction de leurs besoins et des défis qu’ils rencontrent, avec des recettes qui se débloquent au fil de l’exploration. Les armes récupérées peuvent également être modifiées et améliorées, avec des composants rares et des finitions uniques qui reflètent les conditions hostiles de la zone d’exclusion. Les joueurs peuvent aussi acquérir des armes directement depuis le FOB, bien que certaines nécessitent d’être extraites ou achetées avec des ressources limitées.

Les conséquences des échecs sont intégrées de manière réfléchie dans DMZ. Si un opérateur est vaincu, il peut être laissé pour mort, récupéré par une équipe de sauvetage (via un système de dépenses en jeu), ou laissé en plan. Cependant, le système de progression persistant permet aux joueurs de continuer à avancer même après un échec, tout en conservant les récompenses et l’expérience accumulées. Cette approche vise à maintenir la tension caractéristique des jeux d’extraction tout en offrant une expérience plus accessible. Les joueurs peuvent ainsi prendre des risques calculés, sachant que chaque mission contribue à leur progression globale, même en cas d’échec.