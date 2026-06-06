Necrosoft Games et Ysbryd Games, respectivement développeur et éditeur du jeu, ont annoncé l’arrivée de Demonschool sur Nintendo Switch 2 en 2026, en plus du développement d’un contenu téléchargeable payant. Le titre, déjà disponible sur Nintendo Switch, s’inscrit dans la catégorie des school-life tactics RPG et puise son inspiration dans des franchises comme Persona et Shin Megami Tensei, tout en intégrant des éléments visuels et narratifs issus du cinéma d’horreur italien giallo et des mangas japonais d’horreur.

L’histoire suit Faye, une étudiante en première année d’université et dernière héritière d’une lignée de chasseurs de démons. Le joueur doit affronter une prophétie annonçant un apocalypse démoniaque en menant des enquêtes surnaturelles et des combats tactiques au tour par tour sur une grille. L’univers du jeu se distingue par son esthétique stylisée, mêlant des couleurs psychédéliques inspirées du giallo et l’ambiance visuelle des mangas d’horreur japonais. Les joueurs peuvent se lier d’amitié avec 15 personnages jouables, chacun apportant des compétences uniques pour composer une équipe optimale. Les combats reposent sur une mécanique de planification où les joueurs organisent les déplacements de leurs personnages avant de passer à la phase d’action, avec la possibilité de réinitialiser les tours à l’infini pour perfectionner leur stratégie. Le jeu propose également 13 fins alternatives, encourageant les joueurs à explorer différentes voies narratives.

Le contenu téléchargeable payant se concentre sur des batailles puzzle, un mode où le joueur doit résoudre une grille en éliminant tous les ennemis en un seul tour. Chaque puzzle est conçu pour n’avoir qu’une seule solution, offrant ainsi un défi stratégique et logique. Ce DLC introduit de nouveaux objets permettant de charger les attaques spéciales, ainsi que trois capacités inédites à étudier et à utiliser dans le jeu principal. L’expérience s’accompagne d’une courte histoire secondaire, d’une nouvelle bande-son et d’un nouveau boss. Selon les estimations, cette extension devrait demander entre trois et cinq heures de jeu pour être complétée sans guide, bien que le directeur créatif du jeu ait mis environ six heures pour la terminer.

La version Nintendo Switch 2 intégrera plusieurs améliorations techniques par rapport à l’édition originale sur Nintendo Switch. Parmi les nouveautés figurent le support de la souris, un framerate optimisé et des éléments graphiques supplémentaires.