Le troisième volet de la trilogie Final Fantasy VII Remake, intitulé Revelation, marque l’aboutissement d’un projet ambitieux lancé il y a plus d’une décennie. Sous la direction de Naoki Hamaguchi, ce jeu s’annonce comme une expérience majeure, tant par son ampleur narrative que par ses innovations en matière de gameplay. Les dernières déclarations du directeur, recueillies lors d’une interview détaillée, révèlent des éléments clés sur l’exploration, l’histoire, les personnages et les mécaniques de jeu qui définissent cette conclusion. Entre liberté d’exploration inédite, profondeur narrative et systèmes de combat repensés, Revelation promet de redéfinir les standards des jeux de rôle modernes.

Dès les premières minutes de jeu, les joueurs pourront s’emparer du Highwind, le célèbre vaisseau volant, leur offrant une liberté d’exploration sans précédent. Contrairement aux précédents opus de la trilogie, où l’accès à certains moyens de transport était progressif, Revelation permet aux joueurs de survoler librement la carte du monde dès le début de l’aventure. Cette décision, longuement réfléchie par l’équipe de développement, vise à renforcer l’immersion et à donner aux joueurs le contrôle total sur leur parcours. La carte du monde a par ailleurs été significativement agrandie par rapport à Rebirth, avec des zones autrefois inaccessibles ou moins détaillées désormais ouvertes à l’exploration.

Cependant, cette liberté s’accompagne d’un défi de taille : certaines régions abritent des ennemis dont la puissance dépasse largement celle des adversaires rencontrés en début de partie. Les développeurs ont délibérément choisi de ne pas verrouiller l’accès à ces zones, laissant aux joueurs la responsabilité de décider s’ils sont prêts à affronter ces menaces ou s’ils préfèrent explorer d’autres territoires en premier. Cette approche, qui rompt avec la linéarité stricte des jeux précédents, reflète une volonté de donner aux joueurs une expérience plus personnelle et adaptée à leur style de jeu. Midgar, emblématique de l’univers de Final Fantasy VII, fera son retour dans une version entièrement explorable, offrant aux joueurs l’opportunité de redécouvrir la ville sous un nouvel angle. Lors de leurs pérégrinations, ils pourraient croiser des personnages liés à Deepground, une organisation mystérieuse introduite dans Intergrade. Hamaguchi a évoqué la possibilité de rencontrer des figures comme Weiss et Nero, bien que les détails exacts de ces rencontres restent à découvrir.

Wutai, déjà présent dans l’original, a été considérablement agrandi et enrichi. L’intrigue de cette région prend désormais une dimension politique plus marquée, avec un rôle accru pour les Turks, ces agents secrets emblématiques de la Shinra. Leur développement est l’un des points forts de Revelation, avec une exploration plus approfondie de leur histoire et de leurs motivations. Rocket Town, initialement prévue pour Rebirth, trouve enfin sa place dans Revelation, intégrée de manière organique à la troisième partie de la trilogie. La section sous-marine, présente dans l’original, fera également son retour, promettant des environnements inédits et des défis adaptés à cette zone particulière.

L’histoire de Revelation se distingue par son approche des choix des joueurs, dont l’impact est bien plus marqué que dans Rebirth. Ces décisions influencent non seulement la progression narrative, mais aussi le déroulement de certaines scènes et l’accès à des éléments de l’intrigue. Contrairement à Rebirth, où les choix avaient un impact limité, Revelation propose une expérience où chaque décision compte, menant à des événements et des rebondissements uniques selon les joueurs. Cette mécanique renforce l’immersion et donne à chaque partie un caractère distinct, bien que Hamaguchi ait précisé que la trilogie ne se conclura pas par plusieurs fins. Le directeur insiste sur l’importance d’une conclusion unique et définitive, tout en permettant aux joueurs de vivre des parcours différents grâce à leurs choix.

Zack Fair, personnage central de l’original, occupe une place bien plus importante dans Revelation que dans Rebirth. Son rôle évolue pour aider les joueurs à comprendre que le monde et les circonstances de la trilogie Remake diffèrent de ceux de l’original. Cette approche narrative vise à ancrer les joueurs dans une réalité alternative, tout en offrant à Zack une dimension plus profonde et mémorable. Son importance sera encore plus marquée dans la troisième partie, où il jouera un rôle clé dans la compréhension de l’univers et de l’intrigue.

Les joueurs pourront également compter sur des personnages invités temporaires, qui rejoindront le groupe et deviendront jouables pendant certaines sections du jeu. Ces ajouts, bien que temporaires, enrichissent l’expérience de combat et offrent de nouvelles dynamiques de groupe. Un nouveau doubleur japonais a été choisi pour incarner Reno, l’un des Turks, dont le rôle est considérablement développé dans Revelation. Les interactions avec cette organisation secrète sont plus nombreuses et plus significatives, avec une intrigue politique qui s’entremêle à celle des autres factions de l’univers.

Wutai, déjà mentionné, voit son intrigue approfondie avec une dimension politique plus marquée. Les Turks y jouent un rôle central, et de nouvelles histoires sont racontées sur des lieux et des événements à peine effleurés dans l’original. Cette approche permet de combler des lacunes narratives tout en offrant aux joueurs une vision plus complète de cet univers complexe. Les développeurs ont également travaillé sur l’approfondissement des relations entre les personnages, avec un système d’affinité repensé. Alors que Rebirth se concentrait principalement sur les liens de Cloud avec les autres personnages, Revelation met l’accent sur le développement de l’ensemble du groupe. Chaque personnage dispose désormais de davantage d’opportunités pour explorer sa propre histoire, offrant une expérience plus riche et plus personnelle.

Le thème central de Revelation est la « détermination », une notion qui imprègne à la fois l’histoire et le gameplay. Hamaguchi a souligné que ce thème reflète non seulement la résolution des personnages principaux face aux défis qui les attendent, mais aussi la détermination des développeurs à offrir une conclusion satisfaisante après plus de dix ans de travail. Le jeu se veut une réponse aux attentes des fans, tout en respectant l’héritage de l’original. La fin de Revelation est présentée comme une conclusion unique, fruit d’un long processus créatif et technique.

Le système de combat de Revelation introduit un nouveau mécanisme appelé « Wear », qui permet aux joueurs de reconfigurer les rôles et les capacités des personnages. Contrairement aux systèmes précédents, où les rôles étaient fixes, « Wear » offre une flexibilité totale dès le début du jeu. Les joueurs peuvent choisir parmi quatre types de « Wear » pour chaque personnage, chacun modifiant leurs compétences, leurs attaques et leur style de combat. Cette mécanique, inspirée des systèmes de classe des anciens Final Fantasy, permet une personnalisation poussée et une grande variété de stratégies. Les développeurs ont opté pour une libération immédiate de toutes les options de « Wear » dès le début du jeu, afin d’encourager les joueurs à expérimenter et à créer leurs propres combinaisons. Ce choix reflète la volonté de donner aux joueurs une liberté totale dans la façon dont ils souhaitent aborder le combat.

Vincent Valentine et Cid Highwind, deux personnages emblématiques de l’original, font leur retour avec des capacités uniques. Vincent peut basculer instantanément entre sa forme humaine et sa forme bestiale, appelée « Beast Mode », sans limite de temps. Cette transformation, accessible via un simple bouton, lui permet d’adapter son style de combat en fonction de la situation. Cid, quant à lui, est spécialisé dans les combats aériens et dispose de compétences adaptées à cet environnement. Les deux personnages peuvent également combiner leurs forces avec celles des autres membres du groupe, offrant des synergies puissantes et des stratégies variées. Leur intégration vise à enrichir les options de combat et à offrir aux joueurs de nouvelles façons d’aborder les défis.

Les développeurs ont également accordé une attention particulière à l’adaptation des Chevaliers de la Table ronde, ces invocations légendaires de l’original. Bien que les détails exacts de leur implémentation restent à découvrir, l’équipe a travaillé dur pour s’assurer que ces entités emblématiques soient à la hauteur de leur réputation. Les mini-jeux, élément incontournable de la série Final Fantasy VII, sont également de retour dans Revelation. Contrairement à certaines critiques qui reprochaient leur nombre excessif dans les précédents opus, les développeurs ont choisi de ne pas réduire leur quantité. Cependant, des ajustements ont été apportés pour les rendre plus accessibles. Des modes de difficulté adaptés, ainsi qu’une option de saut des mini-jeux, ont été ajoutés pour permettre à tous les joueurs de profiter de l’expérience sans frustration. Parmi les mini-jeux confirmés, on retrouve la célèbre bagarre entre Tifa et Scarlet, tirée de l’original, ainsi que d’autres activités emblématiques de la série.

Le développement de Revelation a été mené en parallèle sur plusieurs plateformes, avec une optimisation prioritaire pour les versions PlayStation 5 et PC. Le jeu fonctionne déjà sur Nintendo Switch 2, bien que des ajustements spécifiques soient encore nécessaires pour garantir une expérience stable sur cette console. La sortie multiplateforme est prévue pour le printemps 2027, marquant ainsi la fin d’un cycle de développement de plusieurs années. Les développeurs ont également confirmé que le jeu est déjà jouable de bout en bout, bien que certains éléments graphiques et d’équilibrage soient encore en cours de finalisation.

source