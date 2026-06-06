Marvelous Europe et Little Chicken Game Company ont présenté lors du Wholesome Direct 2026 un nouveau trailer pour Moonlight Peaks, leur simulation de vie surnaturelle à venir. Le jeu sortira numériquement sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Windows PC via Steam et Google Play Games le 7 juillet 2026. Un démonstrateur est d’ores et déjà disponible sur PC et Nintendo Switch, offrant un aperçu des mécaniques de création de personnage, des mini-jeux magiques et des interactions avec les habitants de la ville.

Marvelous Europe a également confirmé l’arrivée d’une édition physique Nintendo Switch 2 en Europe le 28 août 2026, au prix de 49,99 € ou 44,99 £. Cette version inclut une feuille de stickers exclusive représentant les habitants emblématiques de Moonlight Peaks, ainsi qu’une bande-son numérique. Les précommandes numériques pour les versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 sont déjà ouvertes en Europe, respectivement à 34,99 € / 29,99 £ et 39,99 € / 34,99 £. Les joueurs ayant acheté la version Nintendo Switch pourront obtenir une mise à niveau vers la version Nintendo Switch 2 via un pack d’upgrade disponible au lancement pour 5 € ou 5 £.

Dans Moonlight Peaks, les joueurs incarnent un vampire vivant dans une ville magique peuplée de loups-garous, sorcières, sirènes et autres créatures surnaturelles. L’objectif principal est de prouver à un père sceptique qu’une vie de compassion est possible, même pour un mort-vivant. Le jeu encourage la construction de relations avec les habitants, la découverte des mystères des sept familles qui peuplent la ville, et la possibilité de trouver l’amour parmi les deux douzaines de personnages romantisables. Les joueurs s’installent dans un cottage hanté familial, qu’ils peuvent personnaliser selon un style gothique, tout en gérant une ferme magique où ils cultivent des récoltes enchantées et élèvent du bétail surnaturel.

Le gameplay repose sur l’exploitation des pouvoirs magiques, avec la possibilité de se transformer en différentes formes pour explorer la ville, étudier la sorcellerie et apprendre des sorts utiles pour la ferme ou la collecte de ressources. Au-delà des activités agricoles, Moonlight Peaks propose des divertissements variés comme la pêche, la cueillette, la fabrication de potions, la broderie, l’arrangement floral et la collection de cartes pour le jeu de société local, Nokturna, que les joueurs peuvent affronter contre d’autres résidents. Le jeu met en avant une narration axée sur la bienveillance et la découverte, tout en intégrant des éléments d’horreur gothique et une ambiance à la fois douce et mystérieuse.

La démo actuelle permet aux joueurs de tester la création de personnage, de participer à des mini-jeux magiques et d’interagir avec les habitants de Moonlight Peaks, offrant un aperçu des mécaniques de base et de l’atmosphère du jeu complet. La version Nintendo Switch de la démo est pleinement compatible avec la Nintendo Switch 2, permettant aux joueurs de découvrir le jeu sur les deux consoles avant la sortie officielle. Les joueurs sur Steam et Google Play Games pourront bénéficier d’une réduction de lancement de 15 % pendant la première semaine après la sortie du jeu, tandis que les versions Nintendo ne bénéficieront de cette promotion que lors de la période de précommande.