Le Summer Game Fest est l’occasion de belles annonces (certaines attendues, d’autres pas…). Dans la catégorie des attendues, on retrouve le Remake de Resident Evil: Code Veronica qui arrivera également sur Nintendo Switch 2 (en même temps que sur les autres supports) en 2027.

A l’image de la version Nintendo Switch 2, de Resident Evil Requiem, on peut donc s’attendre à un portage de qualité !

Découvrez la première bande-annonce juste là:

L’histoire devrait suivre celle de l’opus original, mais en apportant quelques changements dans son déroulé. Il est possible que la séquence à Paris soit jouable (comme le laisse à penser la vidéo)… On retrouvera des lieux connus comme l’île Rockfort que l’on aperçoit également brièvement dans le trailer. Les zombies seront bien évidemment au rendez-vous, avec d’autres armes biologiques redoutables… Code Veronica est l’un des épisodes de la série qui est le plus apprécié des amateurs, pour son histoire vraiment intéressante.

Après cette annonce, on espère que durant l’hypothétique Nintendo Direct qui devrait bientôt faire son apparition, Capcom annonce également une version Nintendo Switch 2 pour les Remakes de Resident Evil 2, 3 et 4…

Survivez à la terreur et la démence

Resident Evil Veronica est le remake de Resident Evil Code: Veronica, sorti en 2000.

Tout en préservant l’esprit du jeu d’origine, ce nouveau titre propose un gameplay modernisé, une histoire revisitée, ainsi que des graphismes d’une richesse incomparable.

En 2027, une nouvelle expérience de survival horror vous invite à plonger au cœur d’une intrigue terrifiante où se rencontrent la folie, l’amour et la haine.

Trois mois se sont écoulés depuis la catastrophe biologique de Raccoon City.

Tout comme Leon S. Kennedy et Sherry Birkin, Claire Redfield a survécu. Elle se rend en France, à la recherche de son frère, Chris Redfield.

Cependant, elle n’y rencontre pas son frère, mais les forces spéciales d’Umbrella, l’entreprise responsable de ce tragique incident. Elles capturent Claire et l’envoient sur une île mystérieuse.

Elle doit alors faire tout son possible pour s’enfuir de l’île Rockfort, qu’une nouvelle catastrophe biologique a transformée en un véritable enfer sur Terre.