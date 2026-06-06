Une fuite récente, relayée par l’insider billbil-kun connu pour ses informations précises, confirme l’arrivée prochaine de Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered sur Nintendo Switch 2. Le titre, développé par Pipeworks – le studio américain à l’origine du jeu original sorti en 2002 – et édité par Atari, est attendu pour le 3 novembre 2026. Cette date le place en concurrence directe avec d’autres sorties majeures de fin d’année, dont Grand Theft Auto VI, prévue quelques semaines plus tard. Une stratégie audacieuse pour un jeu de combat mettant en scène des kaijus, mais qui pourrait attirer une audience variée, des nostalgiques aux nouveaux joueurs.

Le remaster sera disponible sur plusieurs plateformes modernes, à savoir PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Les tarifs annoncés s’avèrent particulièrement accessibles pour un remaster de cette envergure, un choix qui pourrait séduire un large public. Sur PlayStation 5 et Xbox Series, le jeu sera proposé à 29,99 dollars, tandis que sur Nintendo Switch 2, son prix s’élèvera à 39,99 dollars. Une édition physique est confirmée pour PlayStation 5 et Nintendo Switch 2.

Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered reprend les bases du jeu de combat destructeur sorti initialement sur GameCube en octobre 2002, avant d’être porté sur Xbox en avril 2003. L’intrigue originale mettait en scène les Vortaak, une espèce extraterrestre hostile prenant le contrôle des monstres les plus puissants de la Terre pour menacer la planète. Le joueur incarne l’un de ces kaijus échappés du contrôle mental des Vortaak et doit affronter les autres monstres avant de se rendre sur leur vaisseau-mère pour vaincre Mechagodzilla et sauver la Terre. Le jeu original proposait trois monstres jouables dès le départ – Godzilla des années 1990, Anguirus et Megalon – avec la possibilité d’en débloquer jusqu’à douze au fil de la progression.

Le remaster modernise en profondeur cette expérience, en intégrant des améliorations majeures. Les joueurs pourront incarner l’un des douze kaijus disponibles, chacun disposant d’un style de combat unique. Les environnements destructibles, au nombre de huit, incluent des métropoles mondiales, Monster Island et un vaisseau-mère alien, offrant un terrain de jeu varié et dynamique. Parmi les ajouts les plus notables, on retrouve un mode multijoueur en ligne, absent de l’original qui se limitait au coopératif local. Les graphismes ont été entièrement remasterisés depuis zéro, répondant ainsi aux standards visuels actuels des consoles modernes. Les arènes interactives permettent désormais d’utiliser l’environnement comme une arme, avec des actions emblématiques comme balancer un gratte-ciel sur un adversaire.

Le système de déblocage a également été revu, offrant une plus grande liberté aux joueurs. Les monstres, lieux et éléments de la galerie peuvent désormais être débloqués dans n’importe quel ordre, contrairement à l’original où la progression était plus linéaire. Des campagnes solo supplémentaires ont été ajoutées pour chaque kaiju, enrichissant l’expérience narrative et permettant aux joueurs de découvrir l’histoire sous différents angles. Ces améliorations visent à offrir une expérience plus complète et personnalisable, tout en conservant l’esprit du jeu original.

En parallèle de cette annonce, Atari a également révélé le retour de la licence Toy Story avec deux titres : Toy Story: Retro Roundup et Toy Story 3 Complete Edition, tous deux prévus pour Nintendo Switch 2 et Switch.